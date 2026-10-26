F1 アメリカGP

スタートで躓くレッドブル。迅速な問題解決は不可能か「対応が実現するのは来年になるだろう」

レッドブルのローレン・メキーズ代表は、チームがスタートで苦しんでいる件について、問題は2027年まで完全には解決されないだろうと認めた。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/26 22:12

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Logan Riely / Getty Images

レッドブルのチーム代表ローレン・メキーズは、レーススタート時にチームが直面している問題は来シーズンまで解決されないと認めた。これは、アイザック・ハジャーがアメリカGPでのスタートで出遅れ、クラッチの再設計を求めたことを受けての発言だ。

3番グリッドからスタートしたハジャーは、フェラーリ2台に抜かれ5番手に後退。ハジャーはその原因を「クラッチの伝達が過剰だった」と説明していた。さらに追い打ちをかけるように、ハジャーとチームメイトのマックス・フェルスタッペンはともに無線のトラブルに見舞われ、フェルスタッペンはチームに対して「手話でコミュニケーションを始めた方がいい」と冗談を飛ばしていた。

ハジャーは、レッドブルが複雑な問題の解決には長けている一方で、「単純な問題」への対応が苦手だと語っていた。この発言についてメキースは、ハジャーの指摘が正しいのかと尋ねられ、次のように答えた。

「アイザックの言っていることには、ある程度の真実があると思う。つまり、無線の問題が2戦連続で発生していることに、我々全員がいら立っているということだ」

そうメキーズはメディアに語った。

「この問題は全員の仕事を非常に難しくしている。だから、できるだけ早く解決したいというのは事実だ。本来なら、こちらのエネルギーをあまり費やさなくても正常に機能しているべき部分だからね。その点について、彼の言うことは正しい」

一方でスタートの問題はより根本的な課題だと、メキーズは説明した。

「スタートは、解決するのが少し複雑な問題だ。スタート性能には、チームのほぼすべての部門が関わっている。おそらく空力部門を除いてね。エンジン、ギヤボックス、クラッチなど、様々な要素が絡んでいる。そして、シーズン序盤から我々がスタート性能の基準となるチームではないことは明らかだった」

またメキーズは、チームのペースが改善したことで、スタートの問題が以前より目立つようになったとも語った。

「シーズン序盤、我々のスタートがどれほど悪かったか、覚えているかもしれない。今もまだ、基準となるチームにはなれていない」

「その間にマシンの性能が大きく向上し、先頭集団に近い位置で戦えるようになった。周囲の競争が非常に激しいこともあって、スタートでの遅れが今は以前にも増して痛手になっている」

ただし、問題が完全に解決されるまでには、もう少し時間が必要になりそうだ。

「今からシーズン終了までにライバルとの差を縮め続けられるという自信はある。レースを重ねるたびに学びがあり、少しずつ差を縮める方法を見つけているからだ」

「一方で、シーズン終了までに我々が基準となるチームになることはないとも分かっている。それには設計やハードウェアに大幅な変更を加える必要があり、そうした対応が実現するのは来年になるだろう」

無線の問題についても、メキーズはまだ原因を特定できていないことを認めた。

「原因が分かっていれば、すでに解決しているはずだ。だから、なぜこうした問題が発生しているのか、我々はまだ完全には理解できていない。もちろん、ライバルたちの方がうまく対応できていることは認めなければならない。我々は他のチームの無線も聞くことができるが、こちらは望んでいた以上に苦戦している」

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