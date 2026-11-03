F1 メキシコシティGP

今週末のサンパウロGPは雨の可能性も？ ホンダF1折原エンジニア「激しい雨も想定して準備中」

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが、サンパウロGPに向けてコメントを寄せた。

田中 健一

編集: 2026/11/03 10:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPに向けて、ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアがコメントを発表。雨の可能性があることも踏まえて準備していくと語った。

前戦メキシコシティGPは、アストンマーティン・ホンダにとって厳しすぎる結果となった。フリー走行までは好調な走りを見せていたが、予選でトラブルに見舞われ満足いくアタックができず。決勝レースでも同様のトラブルに見舞われ、レース早々にリタイアせざるを得なかった。

それから1週間。今週末はブラジルのインテルラゴス・サーキットで行なわれるサンパウロGPに挑む。このサンパウロGPは、メキシコほどではないもの標高は高い。また、天候も変わりやすい。

折原エンジニアはこのサンパウロGPへの意気込みについて、次のように語った。

「今週末のブラジルGPは、3連戦の締めくくりとなります。月曜日にメキシコを出発し、メカニックは今日からレースに向けてパワーユニットのメンテナンスを開始します」

そう折原エンジニアは言う。

「メキシコでは、冷却システムに加えてターボラグやドライバビリティについても、今後に生かせる多くのデータを得ることができました。インテルラゴス・サーキットも標高が高く、メキシコほどシビアな環境ではないものの、パワーユニットへの影響を考慮して最適化を行なう必要があります」

今週末のサンパウロは、土曜と日曜が雨絡みになるという予報も出ている。過去を振り返っても、雨がレースの行方を左右することが多かったブラジル……どんな天候になっても、最大限のパフォーマンスを発揮できるよう準備を進めると、折原エンジニアは言う。

「ブラジルGPは天候が変わりやすいため、激しい雨も想定して準備を進めています。ウエットコンディションでは、路面のグリップレベルに応じたエネルギーマネジメントが重要で、エネルギー回生とターボラグのバランスを見極めながら対応します」

「マレーシアやシンガポールのウエットコンディションで得た知見も、今週末に生かしていきます」

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