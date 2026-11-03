F1 メキシコシティGP
今週末のサンパウロGPは雨の可能性も？ ホンダF1折原エンジニア「激しい雨も想定して準備中」
ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが、サンパウロGPに向けてコメントを寄せた。
田中 健一
編集: 2026/11/03 10:30
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1サンパウロGPに向けて、ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアがコメントを発表。雨の可能性があることも踏まえて準備していくと語った。
前戦メキシコシティGPは、アストンマーティン・ホンダにとって厳しすぎる結果となった。フリー走行までは好調な走りを見せていたが、予選でトラブルに見舞われ満足いくアタックができず。決勝レースでも同様のトラブルに見舞われ、レース早々にリタイアせざるを得なかった。
それから1週間。今週末はブラジルのインテルラゴス・サーキットで行なわれるサンパウロGPに挑む。このサンパウロGPは、メキシコほどではないもの標高は高い。また、天候も変わりやすい。
折原エンジニアはこのサンパウロGPへの意気込みについて、次のように語った。
「今週末のブラジルGPは、3連戦の締めくくりとなります。月曜日にメキシコを出発し、メカニックは今日からレースに向けてパワーユニットのメンテナンスを開始します」
そう折原エンジニアは言う。
「メキシコでは、冷却システムに加えてターボラグやドライバビリティについても、今後に生かせる多くのデータを得ることができました。インテルラゴス・サーキットも標高が高く、メキシコほどシビアな環境ではないものの、パワーユニットへの影響を考慮して最適化を行なう必要があります」
今週末のサンパウロは、土曜と日曜が雨絡みになるという予報も出ている。過去を振り返っても、雨がレースの行方を左右することが多かったブラジル……どんな天候になっても、最大限のパフォーマンスを発揮できるよう準備を進めると、折原エンジニアは言う。
「ブラジルGPは天候が変わりやすいため、激しい雨も想定して準備を進めています。ウエットコンディションでは、路面のグリップレベルに応じたエネルギーマネジメントが重要で、エネルギー回生とターボラグのバランスを見極めながら対応します」
「マレーシアやシンガポールのウエットコンディションで得た知見も、今週末に生かしていきます」
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