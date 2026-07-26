フェルスタッペン、ハンガリーGPはマシンが「運転不可能」と苦境訴え。もはや“絶望”も通り越した……

レッドブルのマックス・フェルスタッペンはF1ハンガリーGPで苦しんでおり、「最悪の週末」でマシンは「運転不可能」だと訴えた。

ハンガリーGPに向けてレッドブルはエネルギーマネジメント面で有利なサーキット特性がRB22にやや適していることを期待していたが、現実ははるかに厳しいものだった。

フェルスタッペンは予選で6番手タイムだったが、ライバルにグリッド降格ペナルティがあったことで、決勝は4番手からスタートする。チームメイトのアイザック・ハジャーもその後方、8番グリッドからと、上位には食い込めなかった。

なおフェルスタッペンは予選最後のコーナーでスピンを喫している。本人は、この出来事こそが今回の予選全体を象徴していたと語った。

「週末全体を通して厳しかった。でもタイヤではなくマシンの方がどんどん性能を落としていくようなら、それは大きな問題だ。今まさに起きているのはそういうことなんだ」

フェルスタッペンはチーム無線でも、その苛立ちをあらわにしていた。

「マシンは空力的に完全に壊れている。どんどん悪くなっていく。一体何なんだ。本当に冗談みたいだ。ひどい週末だよ」

予選後にフェルスタッペンは、チームもデータ上で空力的な異常を確認していたとオランダメディアに語った。ただし、その具体的な原因についてはまだ把握できていない。それでも、その影響でマシンは「運転不可能」な状態になっていたと彼は説明した。

「マシンはどんどんオーバーステアが強くなって、抱えていた問題も悪化していった。最後のコーナーに入った時には、またスピンしてしまった。ある時点から、本当にマシンを運転すること自体が不可能になっていた」

After two crashes caused by the rotating rear wing, things went wrong in Hungary due to an aerodynamic problem

なおレッドブルは回転リヤウイングのトラブルが記憶に新しいが、今回はそれとは別だという。しかしフェルスタッペンは、毎回異なる問題が発生することこそが最も厄介だと話した。

「毎回違う問題が起きるんだ。正直、自分でも何が起きているのか理解するのは難しいよ」

「でも何かがおかしかったのは明らかなんだ。予選中にチームから『データを見る限り何かがおかしい。空力性能が悪化している』と言われていたからね」

「当然、予選中にそんな事が起きるのは望ましくないことだ。それにその時点ではもうフロントウイングの調整だってできないんだ。そうなればもうマシンのバランスは完全にダメになってしまう」

そうした状況ではマシンを適切な状態に仕上げることは不可能なのではないかと問われると、フェルスタッペンは即座にこう答えた。

「そうだね。基本的に不可能だ」

「今週末は本当に厳しかったし、予選は完全にどうしようもなかった。本当に何もできなかった」

■絶望を通り越すフェルスタッペン

レッドブルは毎週のように異なるトラブルに見舞われている。その状況について「毎戦違う問題が起きることに絶望感はないのか」と尋ねられると、フェルスタッペンはこの日最も印象的な答えを返した。

「いや、『絶望』？ その言葉はもう自分の中には存在しない」

「もうその段階は過ぎた。ただ受け入れて、明日またやるだけだ」

フェルスタッペンは今年、日本GP後にも「失望という感情はもう通り越した」と語っていた。そして今回、そのリストに「絶望」という言葉も加わることになった。