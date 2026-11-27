F1 カタールGP

フェルスタッペン担当エンジニアのランビアーゼ、カタールGPを「個人的な事情」で欠席

レッドブルのレースエンジニアリング責任者であり、マックス・フェルスタッペンの担当エンジニアでもあるジャンピエロ・ランビアーゼが、F1カタールGPを”個人的な事情”で欠場することになった。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/27 7:07

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンの担当レースエンジニアであり、チームのレースエンジニアリング責任者を務めるジャンピエロ・ランビアーゼが、カタールGPを欠場することが分かった。”個人的な事情”が理由だという。

ランビアーゼはマクラーレンへの移籍が決まっており、その後任としてトム・ハートがフェルスタッペンの担当エンジニアを務める予定とされる。そのため今季中は、フェルスタッペンとハートの関係性を構築すべく、ローテーション方式でハートとランビアーゼが、入れ替わりでフェルスタッペンのレースエンジニアを務めてきた。

当初の予定では、ランビアーゼはシーズン終盤2戦で、フェルスタッペンのレースエンジニアを務めつつ、レースエンジニアリング責任者の役を担うはずだった。しかし個人的な事情により、カタールGPを欠場することになったという。

レッドブルはmotorsport.comの取材に対し、個人的な事情が許せば、ランビアーゼはアブダビGPで復帰する予定だという。

ランビアーゼはマクラーレン移籍を踏まえ、2027年初頭からガーデニング休暇に入るものと見られている。そしてレッドブルはまだ正式に発表こそしていないものの、2027年シーズン開幕戦から、ハートがフェルスタッペンの担当レースエンジニアに就任するものとみられている。

ハートは2013年からレッドブルに所属してきた人物。しかしウイリアムズに移籍し、アレクサンダー・アルボンの担当レースエンジニアに就任する予定だった。しかしランビアーゼのマクラーレン移籍が決まったことで、レッドブルはハートを留意。フェルスタッペンがランビアーゼの後任としてハートを希望したと言われている。

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