F1 カタールGP
フェルスタッペン担当エンジニアのランビアーゼ、カタールGPを「個人的な事情」で欠席
レッドブルのレースエンジニアリング責任者であり、マックス・フェルスタッペンの担当エンジニアでもあるジャンピエロ・ランビアーゼが、F1カタールGPを”個人的な事情”で欠場することになった。
Ronald Vording
公開日時: 2026/11/27 7:07
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
レッドブルのマックス・フェルスタッペンの担当レースエンジニアであり、チームのレースエンジニアリング責任者を務めるジャンピエロ・ランビアーゼが、カタールGPを欠場することが分かった。”個人的な事情”が理由だという。
ランビアーゼはマクラーレンへの移籍が決まっており、その後任としてトム・ハートがフェルスタッペンの担当エンジニアを務める予定とされる。そのため今季中は、フェルスタッペンとハートの関係性を構築すべく、ローテーション方式でハートとランビアーゼが、入れ替わりでフェルスタッペンのレースエンジニアを務めてきた。
当初の予定では、ランビアーゼはシーズン終盤2戦で、フェルスタッペンのレースエンジニアを務めつつ、レースエンジニアリング責任者の役を担うはずだった。しかし個人的な事情により、カタールGPを欠場することになったという。
レッドブルはmotorsport.comの取材に対し、個人的な事情が許せば、ランビアーゼはアブダビGPで復帰する予定だという。
ランビアーゼはマクラーレン移籍を踏まえ、2027年初頭からガーデニング休暇に入るものと見られている。そしてレッドブルはまだ正式に発表こそしていないものの、2027年シーズン開幕戦から、ハートがフェルスタッペンの担当レースエンジニアに就任するものとみられている。
ハートは2013年からレッドブルに所属してきた人物。しかしウイリアムズに移籍し、アレクサンダー・アルボンの担当レースエンジニアに就任する予定だった。しかしランビアーゼのマクラーレン移籍が決まったことで、レッドブルはハートを留意。フェルスタッペンがランビアーゼの後任としてハートを希望したと言われている。
関連ニュース:
F1”阿吽の呼吸”で無線トラブルも乗り越えた絆。フェルスタッペン次期エンジニアに期待される能力とは
F1フェルスタッペンの相棒、ランビアーゼのマクラーレン移籍時期が早まる？ ブラウンCEO「来年のある時点で来ることを期待している」
F1アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」
F1ルクレール、フェラーリへの忠誠心を疑う声に怒り「個人的にナンバー1待遇を求めたことは1度もない」
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 ラッセル、フェルスタッペンとの舌戦を反省？ 発言撤回はせず「正直すぎたのも問題だったのかも」
More from
Ronald Vording
フェルスタッペン、次なる挑戦はデイトナ24時間？「出場できるかどうか検討中」
F1
F1
ラスベガスGP
2 日前
フェルスタッペン、次なる挑戦はデイトナ24時間？「出場できるかどうか検討中」
F1の安全対策を信頼するしかない……フェルスタッペン、カタールでのF1開催に向けて想い語る「本当は家で観戦する方がいいけどね」
F1
F1
ラスベガスGP
3 日前
F1の安全対策を信頼するしかない……フェルスタッペン、カタールでのF1開催に向けて想い語る「本当は家で観戦する方がいいけどね」
フェルスタッペン、確執あるラッセルをボロクソ批判「コース外では口達者だけど、僕のレベルには全然及ばない」
F1
F1
ラスベガスGP
3 日前
フェルスタッペン、確執あるラッセルをボロクソ批判「コース外では口達者だけど、僕のレベルには全然及ばない」
More from
マックス フェルスタッペン
ラッセル、フェルスタッペンとの舌戦を反省？ 発言撤回はせず「正直すぎたのも問題だったのかも」
F1
F1
カタールGP
3 時間前
ラッセル、フェルスタッペンとの舌戦を反省？ 発言撤回はせず「正直すぎたのも問題だったのかも」
フェルスタッペン、ラスベガスGP激闘の末に勝利も心は燃えず「マリオカートでこれと似たレースをしたよ」
F1
F1
ラスベガスGP
2 日前
フェルスタッペン、ラスベガスGP激闘の末に勝利も心は燃えず「マリオカートでこれと似たレースをしたよ」
フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」
F1
F1
ラスベガスGP
5 日前
フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」
More from
レッドブル
ハジャーが提案した、自転車レースのような戦略……しかしレッドブルはその効果を理解できず「スリップストリームを過小評価していたみたい」
F1
F1
ラスベガスGP
20 時間前
ハジャーが提案した、自転車レースのような戦略……しかしレッドブルはその効果を理解できず「スリップストリームを過小評価していたみたい」
レッドブルのハジャー、セーフティカー中の”不必要な減速”によりペナルティ。カマラと接触したペレスにも次戦グリッド降格の厳罰
F1
F1
ラスベガスGP
4 日前
レッドブルのハジャー、セーフティカー中の”不必要な減速”によりペナルティ。カマラと接触したペレスにも次戦グリッド降格の厳罰
フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」
F1
F1
ラスベガスGP
5 日前
フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」
最新ニュース
フェルスタッペン担当エンジニアのランビアーゼ、カタールGPを「個人的な事情」で欠席
F1
F1 F1
カタールGP
3 分前
フェルスタッペン担当エンジニアのランビアーゼ、カタールGPを「個人的な事情」で欠席
フランチェスコ・バニャイヤ、頭部負傷でMotoGP最終戦を欠場。ドゥカティとの蜜月に幕「キャリア最高の瞬間を共にした」
MotoGP
MGP MotoGP
バレンシアGP
29 分前
フランチェスコ・バニャイヤ、頭部負傷でMotoGP最終戦を欠場。ドゥカティとの蜜月に幕「キャリア最高の瞬間を共にした」
アプリリアのリボラCEO、マルケスの10度目のタイトルを称賛。王座争い継続のためチームオーダーも検討していたと明かす
MotoGP
MGP MotoGP
ポルトガルGP
1 時間前
アプリリアのリボラCEO、マルケスの10度目のタイトルを称賛。王座争い継続のためチームオーダーも検討していたと明かす
ラッセル、フェルスタッペンとの舌戦を反省？ 発言撤回はせず「正直すぎたのも問題だったのかも」
F1
F1 F1
カタールGP
3 時間前
ラッセル、フェルスタッペンとの舌戦を反省？ 発言撤回はせず「正直すぎたのも問題だったのかも」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録