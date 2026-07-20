マクラーレン、フェルスタッペン獲得は「3台目のマシンがあれば」と冗談めかす……否定しきらないのが怪しい？？

F1で4度王者のマックス・フェルスタッペンは、レッドブル離脱のウワサが長くつきまとっている。移籍先候補とも言われるのがマクラーレンだが、F1ベルギーGPで質問を受けたチーム代表のアンドレア・ステラは、可能性をきっぱりとは否定しなかった。

フェルスタッペンとマクラーレンが非公式な接触を持ったという報道はオーストリアGPの際に浮上し、チームもそれを認めていたが、その後さらにウワサは拡大した。ベルギーGPではレースウィーク初日にフェルスタッペンの父ヨスとマネージャーが、マクラーレンのホスピタリティを訪れたことも噂に拍車をかけた。ただこれはマクラーレン育成の若手ドライバーとフェルスタッペン・レーシングの契約に関する要件だったことが判明している。

フェルスタッペンとマクラーレンのウワサが盛り上がる中、もし移籍が実現すればシートを失うのはオスカー・ピアストリではないかという見方も浮上していた。これに対し、ピアストリのマネージャーであるマーク・ウェバーは『racer.com』に対し、強い口調でこれを否定する一幕もあった。

そしてベルギーGP予選後にステラ代表がメディア取材に応じると、この一件についての質問が当然ながら飛んだ。しかし彼はフェルスタッペン加入の可能性を冗談めかして否定するだけで、強く否定することはなかった。

フェルスタッペンとの交渉はないと断言し、この噂を終わらせることはできるか、と問われると、ステラ代表は次のように答えた。

「以前にも言ったように、相手は4度の世界チャンピオンだ」

「彼のようなドライバーは、常に魅力的な選択肢ではある。ただ、そのためには3台目のマシンを導入しなければならない。だから私に聞く話ではなく、もっと上の政治レベルの問題だ。その条件が整えば、その時に検討することになるだろう」

Andrea Stella, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

もちろん、この発言は冗談交じりのものだ。現在F1に3台目のマシンを導入する計画は存在せず、公の場でランド・ノリスとピアストリの両ドライバーへの信頼を示す意図も含まれていた。

しかし同時に、ステラ代表には噂を完全に否定する機会があったにもかかわらず、あえてそうはしなかったとも言える。

なおオーストリアGPではフェルスタッペン本人にもマクラーレン移籍の可能性について質問が飛んだが、フェルスタッペンは従来通り慎重な姿勢を崩さなかった。

「その件については関わるつもりはない。以前にも言ったように、言うべきことはもう話している」

「もし何か新しいことや状況の変化があれば、それは記事を書く誰かからではなく、僕自身の口から伝えるよ。今はチームとともに、自分の仕事に集中しているだけだ」

ベルギーGP木曜日の公式会見で司会のトム・クラークソンが将来について質問を重ねても、フェルスタッペンの態度は変わらなかった。

――最近また将来について様々な憶測が出ています。何かアップデートはありますか？

「ない」

――その憶測についてはどう思っていますか？

「何も思わない」

――何か決断する時期は決めていますか？

「いや」

「僕から言うことは何もない」

――つまりレッドブルに完全にコミットしているということですか……

「何も言うことはないと言ったはずだ」

フェルスタッペンがレッドブルを離れる決断を下すかどうかは、しばらく明らかになりそうにない。

現在の契約は2028年まで残っているものの、昨年とは異なり、現在ランキング7番手に位置していることから、契約解除条項を行使して他チームへの移籍を模索する可能性もある。

もっとも、移籍先候補として名前が挙がるイギリスのミルトンキーンズ（レッドブルの拠点）とウォーキング（マクラーレンの拠点）では、環境の違いは、それほど大きくはないだろうが……。