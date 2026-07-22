メルセデス、ラッセルのデプロイメント問題を未だ解決できず。ベルギーGPスタート時の問題はソフトウェアの不具合か

メルセデスは、ジョージ・ラッセルがベルギーGPでもストレートでチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリに対してタイムを失い続けた原因について、いまだ完全には解明できていない。

ラッセルは、エネルギーデプロイメント（電気エネルギー放出）の不足によるトップスピード不足に頭を悩ませており、この問題は前戦イギリスGPですでに表面化していたが、ベルギーGPでも大きな課題となった。

ベルギーでは、フリー走行を通じてラッセルはアントネッリより明らかに最高速が劣っており、予選ではその差はやや縮まったものの、アントネッリがポールポジションを獲得した一方で、ラッセルは4番手に終わった。

予選後、Motorsport.comから「ストレートで無力感を感じたのではないか」と聞かれたラッセルは、こう語っている。

「この36時間、僕が集中してきたのはストレートスピードだけだった。セットアップやタイヤではなく、とにかく何が起きているのかを解明しようとしていた」

「最後のアタックでも、なぜかストレートだけでまた0.15秒失った。全開で走っているのに、ステアリングの表示を見たら速度が落ちていくんだ。本当に何もできない気分だった」

「正直、パワーユニットそのものが原因だとは思っていない。でもストレートで何かが僕たちを遅くしている」

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes 写真: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

ラッセルはイギリスGP後に分析結果を受けて自らのドライビングスタイルやスロットル操作を調整していたにも関わらず、問題が解決できなかったことから、ベルギーGPの予選はより悔しいものとなった。

メルセデス副テクニカルディレクターのシモーネ・レスタは、チームはラッセルとアントネッリのデプロイメントの差について「まだ全ての要因を理解できていない」と説明した。

「ジョージのマシンではデプロイメントに関する問題が発生しており、次戦までに原因を突き止めなければならない」

「問題はシルバーストンから始まった。そこで初めて、2台の間にデプロイメントの違いがあることを確認した」

「分析を重ねた結果、大きな要因のひとつは2人のドライビングスタイルの違いにあると判断した。ジョージはその点をかなり研究し、スパでは走り方を変えて対応した」

「それでも、2台の間には依然としてデプロイメントの差が残っている」

レスタは、2026年の新レギュレーション導入からまだ10戦しか経っておらず、チーム全体が学習段階にあることも強調した。

「我々は新しいレギュレーション下でまだ10戦しか戦っていない。いまだに全ての要因を理解するのに苦労している」

「もちろん、こうした状況なのは我々だけではない。他チームも同様に新レギュレーションへの理解を深め、適応を進めている」

「ハンガリーGPまでに、この違いの本当の原因を突き止め、万全の準備を整えたい」

Contact with Lewis Hamilton ended George Russell's race on lap 1. Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

ドライビングスタイルの問題とは別に、決勝ではメルセデスの2台ともスタート直後にエネルギー不足に陥った。

ケメルストレートで十分なエネルギーをデプロイメントできず、特にラッセルはフェラーリ勢に一気に飲み込まれ、その後ターン5でルイス・ハミルトンと接触。これがリタイアにつながった。

レスタによれば、この問題はソフトウェアの不具合が原因だったという。

「基本的には、両マシンともソフトウェアの問題が発生し、ターン1でエネルギー回生の上限に達してしまった」

「その結果、ターン1からターン5まで十分なブーストを使えなかった。この問題はジョージにもキミにも発生しており、2人とも好スタートを切ったにもかかわらず、その区間でポジションを失うことになった」