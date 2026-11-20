F1 ラスベガスGP
スポーツアパレル大手NIKE、2027年からF1公式パートナーに就任「F1の精神はナイキも共有するモノ」
2027年シーズンから、ナイキがF1の公式パートナーおよびユニフォームサプライヤーに就任することが決まった。
Filip Cleeren
公開日時: 2026/11/20 1:08
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スポーツアパレルメーカーの大手であるナイキが、2027年シーズンからF1の公式パートナーおよびユニフォームサプライヤーを務めることが発表された。
これまでF1の公式ユニフォームおよびシューズはプーマだった。しかし来季からはこれがナイキに変更。F1アカデミーも同様にナイキを使うことになる。
このパートナーシップ締結に伴い、ナイキはF1コレクションを展開する予定。今週末のラスベガスGPではその先行プロジェクトとして、同GPをテーマにしたコレクションが発売されるという。発売開始は金曜日である。
「ナイキは、フットウェア、アパレル、アクセサリーを含むスタイル、パフォーマンス。ライフスタイルに焦点を当てたカプセルコレクション。そして次世代のアスリートとファンに向けたパフォーマンス改革や、レースウィークエンドの体験を通じて、モータースポーツの最高峰に新たなエネルギーを吹き込む」
F1の発表にはそう記されている。
またナイキのエリオット・ヒルCEOは、今回の発表に際して次のようにコメントを寄せた。
「F1は競争、スピード、そして絶え間ないイノベーションへの追求によって成り立っている。これはアスリートの精神であり、ナイキも共有するモノだ。我々は共に、このスポーツに新たなエネルギーを吹き込み、アスリートをサポートし、世界中のファンにインスピレーションを与える素晴らしい機会を得た」
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