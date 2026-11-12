F1 日本GP
『ウマ娘』今度はF1日本GPとコラボ。ファウンディングパートナーに就任「仲間とともに勝利を⽬指す姿勢はF1と共通」 130Rのネーミングライツも取得
大ヒットゲーム『ウマ娘 プリティダービー』がF1日本GPのファウンディングパートナーに就任した。併せて鈴鹿サーキット130Rのネーミングライツも取得。スーパーフォーミュラ最終戦から『Umamusume 130R』となる。
田中 健一
編集: 2026/11/12 5:00
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F1日本GPのファンディングパートナーに就任した『ウマ娘 プリティダービー』
写真：: Motorsport.com / Japan
『ウマ娘 プリティーダービー』が、2027年F1日本GPのファウンディングパートナーに就任したことが発表された。日本GPにとって初のファウンディングパートナーである。
また『ウマ娘』は鈴鹿サーキットの高速コーナー130Rのネーミングライツも取得。11月20日から同コーナーの名称が『Umamusume 130R』となることも併せて発表された。
『ウマ娘 プリティーダービー』は、プレイヤーであるトレーナーが担当ウマ娘と⼆⼈三脚でレースの勝利を⽬指すゲームであり、世界中で大ヒットしている。
ゲームに登場するウマ娘たちは、歴代の名競走馬を擬人化したものであり、最近ではブリーダーズカップや凱旋門賞といった世界中競馬のビッグレースとパートナーシップを締結している。
また競馬だけでなく、モータースポーツにも進出。スーパーGTのGT300クラスに参戦する#9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMWをサポートし、さらに10月にモビリティリゾートもてぎで開催されたMotoGPの日本GPでもオフィシャルパートナーを務めた。
そして今回は、F1日本GPのファウンディングパートナーを務めることが決まった。これに伴い、F1日本GP期間中に鈴鹿サーキットの『GP SQUARE FANZONE』に特設ブースを出展。その他各種掲出を予定しているという。
「仲間とともに勝利を⽬指す姿勢は、ドライバーをはじめ、チーム⼀丸となって頂点を⽬指すF1 にも通じると考えています」
「こうした姿への共感と、選⼿やチームが頂点に挑む舞台を⽀えたいという思いから、このたび”F1 ⽇本グランプリ 2027”のファウンディングパートナー就任に⾄りました」
プレスリリースではそう説明されている。
2027年のF1日本GPの観戦チケットは、11月15日（日）の11:00から発売が開始される予定。なおグランプリの土曜日予選終了後には、ホームストレートでスペシャル音楽ライブを実施することも発表されている。日本GPは進化しようとしている。
ちなみに『ウマ娘』は、鈴鹿サーキットの高速コーナー130Rのネーミングライツを取得したことも発表された。これにより11月20日（金）から1年間、同コーナーの名称は『Umamusume 130R』となる。
11月21日と22日にはスーパーフォーミュラの今季最終戦が行なわれるが、この時から『Umamusume 130R』となり、同コーナーに広告が掲出される予定だ。なおF1日本GPの週末だけは、130Rでの広告掲出は行なわれない。
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