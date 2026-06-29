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ノリス、マクラーレンの”停滞”に「依然として同じ問題を抱えていて、改善するためにはさらなる進歩が必要」

マクラーレンのランド・ノリスは、オーストリアGPを7位で終え、ここ数戦の問題点がまだ残っていると断言した。

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
公開日時:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　マクラーレンのランド・ノリスにとって、オーストリアGPは最高のレースとはならなかった。チームメイトのオスカー・ピアストリは表彰台まで20秒差の4位でフィニッシュしたが、ノリスはルイス・ハミルトン（フェラーリ）とアイザック・ハジャー（レッドブル）の後塵を拝し、7位に甘んじることになった。

　レース後、メディアの取材に応じたノリスは、スタート直後からすべてがうまくいかず、ピアストリの戦略に合わせざるを得なくなり、さらにタイムをロスしたことを認めた。

「最初のラップで数台の車に追い抜かれ、その後ピットストップでタイムをロスした。ハジャーをカバーするためにオスカーを先にピットインさせなければならなかったからだ」

　そうノリスは説明した。

「タイムロスは事実上それだけ。それ以外に不満はないけど、トラックポジションを失ってしまったのは残念だ。それが一番重要なことなので、仕方ない」

　予選ペースと比べてレースペースが良くなったことについて問われたノリスは、より前向きな反応を示したが、MCL40にはここ数戦の問題点がまだ残っていると断言した。 

「日曜日のペースは、おそらく予想よりも少し良いように思う。今日のサプライズは フェラーリだろう。彼らは本当に苦戦していて、正直言って気の毒に思う。パワーが足りないと、ストレートやコーナーで限界までプッシュしなければいけないけど、このタイヤではそれができないので、彼らにとっては厳しいレースになったと思う」

「でも、それ以外は悪いレースではなかった。僕たちには依然としてバランスの問題があって、マシンをドライブするのは信じられないほど難しいままだ。でも今日は、おそらく他のみんなも似たような状況だったんじゃないかな。だから何も変わっていない。僕たちは相変わらず同じ問題を抱えていて、それを改善するためにはさらなる進歩が必要なんだ」

　マクラーレンはコンストラクターズランキングで依然として3番手につけているものの、オーストリアでレッドブルが前進したことで、その地位は脅かされつつある。しかし、ノリスはそれを意外とは思っていない。

「まあ、彼らがあれほど競争力を見せても驚くべきことではないのかもしれない。結局のところ、彼らはレッドブルなんだ。依然として素晴らしいチームだし、以前の彼らが悪かったわけでもない。すでに何度か非常に良いパフォーマンスを見せていたし、カナダでは2位でフィニッシュしている」

「彼らのマシンが悪かったわけではなく、いくつかのレースで問題を抱えていただけだ。そして今回は、おそらく彼らに合ったサーキットだった。特にストレートスピードが非常に優れていて、高速コーナーでもマシンがよく機能していたからね。だから、あと数戦様子を見てみよう。でも、彼らは素晴らしい仕事をしたと思うし、脱帽だよ」

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