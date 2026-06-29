フェラーリ完敗。リヤタイヤの深刻な消耗に苦しむ……ハミルトン「最初の数周は悪くないと思っていたんだけどね」

F1オーストリアGPの決勝レースを2番グリッドと3番グリッドという好位置からスタートしたフェラーリの2台は、リヤタイヤの深刻な消耗に見舞われペースを上げられず、表彰台を逃す結果になった。チームはこの原因究明を進めている。

ルイス・ハミルトンはオーストリアGPの決勝を3番グリッドからスタートし、チームメイトのシャルル・ルクレールを抜くと、後方から接近してきたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とのバトルを繰り広げた後、首位を行くジョージ・ラッセル（メルセデス）にプレッシャーをかけようと意気込んでいた。

しかし当日は気温30度以上と路面温度50度以上と高温。このコンディションによりタイヤの消耗が激しくなり、ハミルトンはすぐの3ストップ作戦に切り替えることになったが、結局うまく機能させることができなかった。

ハミルトンは12周を走り切ったところで1回目のピットストップを行ない、ミディアムタイヤからハードタイヤに交換。そのハードタイヤも、13周を走ったところで出たバーチャル・セーフティカーのタイミングでソフトタイヤに履き替えた。

ただ3回目のピットストップは43周目終了時点と、他の2ストップ勢と変わらないタイミングとなってしまい、長い最終スティントを走らなければならなくなってしまった。この結果、2ストップを採ったオスカー・ピアストリ（マクラーレン）にも先行され、ハミルトンは5位でフィニッシュした。

「攻めの姿勢でいたし、シャルルも抜くことができた。最初の数周は悪くないと思っていたんだ」

ハミルトンはSkyのインタビューにそう語った。

「しばらくジョージを1秒差くらいで追いかけていたんだけど、リヤタイヤのグリップが急激に落ちてしまった。どのセットでも同じような感じだった。どういうわけか、バランスを取るのがとても難しかったんだ。今日はみんなについていけなかった」

Lewis Hamilton and Max Verstappen fought out an entertaining battle early on until both Ferraris dropped back Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ルクレールはさらに悲惨な結果に終わった。2番グリッドをまったく活かせず、大きく順位を落として8位でのフィニッシュだった。扱いにくいハンドリング特性に戸惑い、セッティングの方向性も見失っていたようだ。予選では好結果を手にしたにも関わらずだ。

「本当に信じられないほど難しいレースだった」

そうルクレールはレースを振り返った。

「全体的にグリップがすごく低かった。マシンとタイヤを適切なセッティングにするのは本当に難しかったんだ。特にリヤタイヤのグリップが圧倒的に不足していた。昨日（予選）はマシンにかなり満足できていたのに、今日はうまくいかなかった」

最近はハミルトンが好調な走りを見せ、ルクレールが苦しむことが多いフェラーリ。その傾向は今回のオーストリアGPでより顕著になった。

「ここ数週間、懸命に取り組んできた。日曜日も土曜日も、いつも何らかの理由で苦戦していたんだ」

そうルクレールは付け加えた。

「つまりマシンに何を求めているのか、まだ明確なイメージを掴むことができていないということだろう。それを見つけ出さなければいけない」

「今週末は、特にレースでかなり苦戦した。理解するのが難しい、土曜日は燃料が少ない状態で、マシンはかなり良かった。フロントのグリップが良かったんだ。これは特に気に入っていた」

「決勝ではフロントのグリップは良かったものの、リヤエンドのグリップがまったくなかったんだ。つまりバランスの問題だ。このマシンでは、それを見つけるのが特に難しいんだ」

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

チーム代表のフレデリック・バスールは、高温のコンディションで行なわれたレースの序盤、ドライバーたちが速いマシンを追いかけようとタイヤに過度な負荷をかけたことが、結果的には代償になったのではないかと示唆した。

「この状況では、誰もがギリギリのところで走らなければいけない。ペースが足りない時にはプッシュして、戦略面でリスクを負うことになる。そしてそれが報われなければ、最終的にはその代償を支払わなければいけない」

そうバスール代表は語った。

「今日我々に起きたことはまさにそれだ。メルセデスやマックス（フェルスタッペン／レッドブル）と戦うだけのペースがなく、最初の数周でプッシュしすぎた。それで戦略を変えなければいけなかったが、全てがうまくいかなかった。しかし良い教訓になった」

トラフィックの中を走ったことで、フェラーリはパワーユニットのオーバーヒートにも悩まされた。ハミルトンはこれについて、エンジンのパフォーマンス不足を痛感したという。

「オーバーヒートが発生し、コース上の位置によっては、ドライバーたちがケアすることに気を配る必要があったんだ」

そうバスール代表は語った。

「目標はクリーンエアの部分を走ることだった。バルセロナではレースの80%をクリーンエアで走ることができたから、ルイスにとってはそれが功を奏した。だが今週末は全くそうではなかった」