本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

F1
F1
ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

F1
F1
バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

F1
F1
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

これで丸わかり！　2026年F1バルセロナテスト：全チームの動向とコメントを振り返り……抜け出すのはどこだ！

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
これで丸わかり！　2026年F1バルセロナテスト：全チームの動向とコメントを振り返り……抜け出すのはどこだ！

テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

F1
F1
Mercedes launch
テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

映画『F1／エフワン』に新たな栄誉。使用楽曲『Bad As I Used To Be』がグラミー賞受賞

F1
F1
映画『F1／エフワン』に新たな栄誉。使用楽曲『Bad As I Used To Be』がグラミー賞受賞
F1 Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing

レギュレーションが変わっても、オーバーテイクはやっぱり無理？　ハースF1のふたりが懸念「去年までよりも難しくなったかも」

2026年のF1マシンは、想定されていたほどオーバーテイクしやすいマシンにはなっていないかもしれないと、ハースのドライバーたちは懸念を抱いている。

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
編集:
優先ソースとして追加する
Esteban Ocon, Haas

Esteban Ocon, Haas

写真：: Formula 1

　ハースF1チームのふたりのドライバー、エステバン・オコンとオリバー・ベアマンは、今季最初のプレシーズンテストを終え、やはりオーバーテイクは難しいままではないかとの第一印象を語った。

　2026年のF1マシンは、レギュレーションが大きく変更されたことに伴い、昨年までのものとは大きく変貌を遂げた。シャシーも、パワーユニット（PU）も、全くの別物である。

　特にシャシーに関しては、これまでのマシンではオーバーテイクが難しかったことを踏まえ、前を行くマシンにより接近して走れるようになることが目指された。その結果、ダウンフォースは15〜30%削減され、空気抵抗も40%ほど低減する内容となっている。そして、アクティブエアロが導入されたことによりDRSが廃止されたため、前を行くマシンの1秒以内に接近した時のみに使えるパワーブーストモード、いわゆる”オーバーテイクモード”が導入された。

　しかしハースF1のふたりのドライバーによれば、バルセロナ-カタルニア・サーキットでの最初のテストを終えた段階では、オーバーテイクが簡単になるどころか、むしろ昨年までよりも難しくなったように感じたという。

「何台かのマシンの後ろを追いかけてみたんだ」

　オコンはそう語った。

「フロントにかかる荷重が、かなり減っているみたいだ。以前よりもね。でも、様子を見てみないといけない。オーバーテイクモードも、試してみたけどね」

「どうなるか、まだ結論を出すべきではないと思う。もちろん、完璧に機能させるには、調整したり、最適化させる必要があるだろうから。でも今のところ、オーバーテイクはやはり難しそうだ。それが僕の最初の感想だけど……少しでもオーバーテイクしやすくなることを願っている」

　チームメイトのベアマンも、オコンと同意見のようだ。ベアマンは、他のマシンの後方を走り乱気流を受けた時には、マシンのバランスがかなり変化したと証言する。

「前のマシンを追いかけたり、オーバーテイクすることに関しては、特に印象はないかな。もちろん、現時点での最優先事項ではないからね」

　そうベアマンは語った。

「でも他のマシンの近くを、何周か走ってみたよ」

「周回数は少なかったけど、前を行くマシンを追いかけるのは少し難しかった。クリーンエアを走る時と比べるとバランスの変化が大きく、前の世代のマシンよりもその変化の度合いは大きかったように感じた。でもまあ、まだ開発の初期段階だからね」

「オーバーテイクモードを使って、実際にオーバーテイクするチャンスはなかった。でも、ひとりで走っている時に試すことはできたよ。もちろん、冷却性能などを確かめる必要があるからね。使ってはみたけど、それで誰かをオーバーテイクしたわけじゃない……ってことだ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 元レッドブル代表ホーナー、F1界復帰の意思を明確に「やり残したことがある」……ただし“勝てるプロジェクト”が前提
次の記事 新規則PUに疑惑の目向けられるメルセデス。困惑のウルフ代表がライバルに皮肉連発「うまくいかない言い訳を探し始めているのかな？」
More from
Benjamin Vinel

“ホンダF1を誰より知る男”、ジェンソン・バトンがアストンマーティンに加入！「ホンダと仕事をした経験を活かせるのが楽しみ」

F1
F1
“ホンダF1を誰より知る男”、ジェンソン・バトンがアストンマーティンに加入！「ホンダと仕事をした経験を活かせるのが楽しみ」

アウディF1、初テストはトラブル続くも問題なし！　「いずれも解決可能」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
アウディF1、初テストはトラブル続くも問題なし！　「いずれも解決可能」

復活を期すフェラーリのハミルトン、ドライ初テストで順調に周回。「過去と比べても良い状況」と前向き

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
復活を期すフェラーリのハミルトン、ドライ初テストで順調に周回。「過去と比べても良い状況」と前向き
More from
エステバン オコン

今まで培ったドライビングスキルは、2026年F1マシンの前では全部無駄！？　ハースのオコン「カート時代から学んだことはすべて忘れていい」

F1
F1
今まで培ったドライビングスキルは、2026年F1マシンの前では全部無駄！？　ハースのオコン「カート時代から学んだことはすべて忘れていい」

ハースF1が新車のイメージ公開。オコン＆ベアマンが意気込み語る「できるだけ早く、できるだけ多くのポイント獲得が重要」

F1
F1
Haas launch
ハースF1が新車のイメージ公開。オコン＆ベアマンが意気込み語る「できるだけ早く、できるだけ多くのポイント獲得が重要」

ペレスと衝突したあの頃は若かった……オコンが振り返るフォースインディアの日々「別の形で進むこともできたはず」

F1
F1
ペレスと衝突したあの頃は若かった……オコンが振り返るフォースインディアの日々「別の形で進むこともできたはず」
More from
ハース

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

F1
F1
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

ハースF1、ふたつの信頼性問題に直面。小松礼雄代表「プレシーズンの比較的早い段階で発生したのは幸い」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
ハースF1、ふたつの信頼性問題に直面。小松礼雄代表「プレシーズンの比較的早い段階で発生したのは幸い」

シェイクダウンテスト初日の最多周回はハース！　小松代表も順調ぶりに満足「周回ごとに課題が見つかる……でもそのために来たんです」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
シェイクダウンテスト初日の最多周回はハース！　小松代表も順調ぶりに満足「周回ごとに課題が見つかる……でもそのために来たんです」

最新ニュース

ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

F1
F1 F1
ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

F1
F1 F1
バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

F1
F1 F1
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」