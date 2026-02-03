レギュレーションが変わっても、オーバーテイクはやっぱり無理？ ハースF1のふたりが懸念「去年までよりも難しくなったかも」
2026年のF1マシンは、想定されていたほどオーバーテイクしやすいマシンにはなっていないかもしれないと、ハースのドライバーたちは懸念を抱いている。
Esteban Ocon, Haas
写真：: Formula 1
ハースF1チームのふたりのドライバー、エステバン・オコンとオリバー・ベアマンは、今季最初のプレシーズンテストを終え、やはりオーバーテイクは難しいままではないかとの第一印象を語った。
2026年のF1マシンは、レギュレーションが大きく変更されたことに伴い、昨年までのものとは大きく変貌を遂げた。シャシーも、パワーユニット（PU）も、全くの別物である。
特にシャシーに関しては、これまでのマシンではオーバーテイクが難しかったことを踏まえ、前を行くマシンにより接近して走れるようになることが目指された。その結果、ダウンフォースは15〜30%削減され、空気抵抗も40%ほど低減する内容となっている。そして、アクティブエアロが導入されたことによりDRSが廃止されたため、前を行くマシンの1秒以内に接近した時のみに使えるパワーブーストモード、いわゆる”オーバーテイクモード”が導入された。
しかしハースF1のふたりのドライバーによれば、バルセロナ-カタルニア・サーキットでの最初のテストを終えた段階では、オーバーテイクが簡単になるどころか、むしろ昨年までよりも難しくなったように感じたという。
「何台かのマシンの後ろを追いかけてみたんだ」
オコンはそう語った。
「フロントにかかる荷重が、かなり減っているみたいだ。以前よりもね。でも、様子を見てみないといけない。オーバーテイクモードも、試してみたけどね」
「どうなるか、まだ結論を出すべきではないと思う。もちろん、完璧に機能させるには、調整したり、最適化させる必要があるだろうから。でも今のところ、オーバーテイクはやはり難しそうだ。それが僕の最初の感想だけど……少しでもオーバーテイクしやすくなることを願っている」
チームメイトのベアマンも、オコンと同意見のようだ。ベアマンは、他のマシンの後方を走り乱気流を受けた時には、マシンのバランスがかなり変化したと証言する。
「前のマシンを追いかけたり、オーバーテイクすることに関しては、特に印象はないかな。もちろん、現時点での最優先事項ではないからね」
そうベアマンは語った。
「でも他のマシンの近くを、何周か走ってみたよ」
「周回数は少なかったけど、前を行くマシンを追いかけるのは少し難しかった。クリーンエアを走る時と比べるとバランスの変化が大きく、前の世代のマシンよりもその変化の度合いは大きかったように感じた。でもまあ、まだ開発の初期段階だからね」
「オーバーテイクモードを使って、実際にオーバーテイクするチャンスはなかった。でも、ひとりで走っている時に試すことはできたよ。もちろん、冷却性能などを確かめる必要があるからね。使ってはみたけど、それで誰かをオーバーテイクしたわけじゃない……ってことだ」
