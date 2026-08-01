セパンでのバーレーンGP、タイヤ選択の参考になるのは”2017年のデータ”。ピレリ「当時は現在のマシンに比較的近かった」

F1のタイヤサプライヤーであるピレリは、セパンで開催される”バーレーンGP”におけるタイヤ事情について、いくつかの見解を明らかにした。

当初4月に開催が予定されていたバーレーンGPだが、中東情勢の悪化により開催が中止に。停戦合意がなされたことで、一時は再開催が模索されたものの、攻撃が再開されたことでそれも断念。最終的にセパンで“バーレーンGP”を開催することでまとまった。

この開催決定は、いわゆる「土壇場」とまでは言えないかもしれないが、関係者全員にとってかなり大きなチャレンジとなる。F1がクアラルンプールを訪れるのは2017年以来であり、特にピレリにとっては難しい仕事になる。

ピレリは、各サーキットにどのコンパウンドを持ち込むかを決める際、常に難しいバランスを取る必要がある。戦略の幅を確保しながら、タイヤの耐久性を損なわないようにしなければならないからだ。

正式発表の直前、ピレリ・モータースポーツ部門ディレクターのダリオ・マラフスキはこう説明していた。

「記憶が正しければ、最後にマレーシアでレースが行なわれたのは2017年だ。2011年（ピレリがブリヂストンに代わってF1の単独タイヤサプライヤーになった年）から毎年あそこでレースをしていたので、十分なデータはある」

「2017年は、その時点で前年までよりタイヤがワイドになった最初の年だった。タイヤサイズと車両パッケージのバランスという点でも、当時は現在のものに比較的近かった」

「だから、我々の判断は2017年の結果をベースにする。2016年や2015年、2014年ではなく、その年に選択したものに近い組み合わせを選ぶことになるだろう」

Pierre Gasly, Toro Rosso Photo by: Peter Fox / Getty Images

2017年のマレーシアGPでピレリが選択したのは、ミディアム、ソフト、スーパーソフトタイヤ。現在のC1～C5というレンジに当てはめると、C2、C3、C4に相当する。

マラフスキによれば、ピレリには追加調査のためにスタッフをマレーシアへ派遣する時間も残されていないという。タイヤを可能な限り早く準備する必要があるためだ。また、準備期間が短いことから、タイヤは船便ではなく航空輸送されることになる。

カレンダーが流動的になっていることについて、彼は次のように語った。

「頭を悩ませることは本当に多い。我々はあらゆるシナリオを考えているが、常に柔軟に対応している。すべての要求に対応するため、複数回の生産を行ない、そのバックアップとして用意した分を次のレースで使うこともある。常に柔軟なシナリオを組んでいる。それが、このクレイジーな環境で重要なことだ」

マラフスキによると、ピレリがヨーロッパでレースを開催する場合に必要とする準備期間は7週間。カタールGPとアブダビGPがキャンセルされた場合、シーズン最終戦をイモラで開催する可能性が取り沙汰されているが、そうなればまた別の問題が生じる。

12月のエミリア・ロマーニャ地方は、通常0～8℃程度まで気温が下がる。南ヨーロッパであっても、ラスベガスより寒くなる可能性がある。ただし、マラフスキはそれほど心配していない。

「バルセロナでの（プレシーズン）テストを基準に考えればいいと思う。バルセロナテストと似たような状況になるだろう。すでに経験していることだからね。もちろん理想的とは言えないが、安全性の面では問題ない。怖がるようなものではないし、我々も心配していない」