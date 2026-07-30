さすがのレッドブルも限界？　予算制限の影響で、マシン開発のスローダウンを認める「来季マシン開発へのシフトも早めになる」

レッドブルはコンストラクターズランキング4番手でF1の夏休みに入ることになった。しかし、この順位だけでは今シーズンの実態は見えてこない。開幕戦オーストラリアGP以降、レッドブルは大きな進歩を遂げているからだ。

データ分析会社Paceteqのデータによると、レッドブルはオーストラリアGPと中国GPでは決勝ペースでトップ勢から1周あたり最大1.3秒も遅れており、当時はハースやアルピーヌと争うレベルだった。

ところが、夏休み前最後の2戦では、その差はわずか0.2～0.3秒にまで縮まっている。つまり、レッドブルはシーズン中にライバルとの差を約1秒も縮めたことになる。ただし、その代償は決して小さくなかった。文字どおりコスト面でも、そして別の意味でも大きな負担を伴った。

チームはマイアミGPとオーストリアGPで2度の大規模アップデートを投入。サイドポンツーンをはじめ空力コンセプトを大幅に刷新するとともに、RB22の重量も削減した。

メルセデス代表トト・ウルフは、フェラーリが「無限にアップデートを投入しているようだ」と皮肉を口にしていたが、フェラーリ側は実際には開幕からの11戦でレッドブルの方がさらに多くの新パーツを投入している可能性があると指摘していた。

夏休みを迎えるにあたり、レッドブル代表ローレン・メキーズは、後半戦も同じペースで開発を続けるのは難しいとの見方を示した。その背景には、今年2億1500万ドル（約350億円）に設定されているF1の予算制限がある。

「開幕戦からここまで、序盤に抱えていた大きな性能差をできるだけ早く埋めるため、私たちは非常に多くのアップデートを投入してきた」とメキーズは語った。

「しかし、このペースを今後も維持できると考えるのは難しいだろう。それでも、残るコンマ2～3秒をどう縮めるのが最善なのかを見極めなければならない」

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

メキーズは以前から、最後のコンマ2～3秒を見つけることこそ最も難しいと説明している。その理由は、ライバルも同時に開発を続けており、決して立ち止まってはいないからだ。

予算制限に加え、全F1チームにはもうひとつ重要な判断下す必要がある。それは、風洞実験など限られた開発リソースを今年のマシンと来季マシンにどう振り分けるかという問題だ。

メキーズによると、レッドブルはこの点で昨年とは異なるアプローチを取るという。

昨年はマクラーレンとの差を縮め、マックス・フェルスタッペンの5度目のワールドチャンピオン獲得を目指して、チームは当時の現行マシン開発に全力を注いだ。その結果、2026年シーズン序盤で苦戦する原因になったと、後にテクニカルディレクターのピエール・ワシェも認めている。

その反省を踏まえ、今年は来季マシンへの開発比重をより早い段階で移す方針だという。

「他チームについては分からないが、いずれ今年と来年の開発配分をどうするか決断しなければならない時が来るのは間違いない」

「そして、その判断は昨年よりも早いタイミングになると考えている。特に現在のレギュレーションを考えれば、なおさらだ」