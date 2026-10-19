F1 シンガポールGP

今やF1のレース戦略にもAIが大活躍。レッドブル、オラクルと組みツール開発「それでも人間が主役です」

レッドブルは、タイトルスポンサーであるオラクルと共に開発したAI搭載のレース戦略ツールがグランプリ中の意思決定に大いに役立っていることを明かした。

Lydia Mee

公開日時: 2026/10/19 10:19

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Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

レッドブル・レーシングは、F1のレース中に様々なプランを提案する人工知能（AI）を搭載したシステムを導入し、活用している。

レッドブルの技術・パフォーマンスパートナーシップ責任者のジャック・ハリントンはCNBCのインタビューに応じた際、タイトルパートナーであるオラクルと共同で開発したツールが活用していることを説明した。

当初はエンジニアが、レギュレーションや過去の判例を解釈するのに役立つ検索ツールとして開発されたこのシステム。現在はより多くの情報を活用し、レース中に行動を提案する”エージェント型”のAIに進化している。

「実際には、我々の代わりに意思決定をしてくれているんだ」

そうハリントンは語った。

オラクルとレッドブル・レーシングは、2026年の2月のタイトルパートナーシップ契約を複数年延長することを発表した。当時レッドブルはプレスリリースで、「今回のパートナーシップ延長は、チームの伝統を基盤として、オラクル・クラウド・インストラクチャ（OCI）とオラクルAIが、2026年にデビューするレッドブル・フォード・パワートレインズの次世代ハイブリッドパワーユニット、高度なレース戦略シミュレーション、そして先進的なAI搭載戦略エージェントを支える」と説明されていた。

ハリントンはAIエージェントの仕組みを説明する際に、2025年のF1イタリアGPを例に挙げた。レースの1周目、レッドブルのマックス・フェルスタッペンはマクラーレンのランド・ノリスとトップ争いをしていた中、最初のシケインでコースオフした。ハリントンによれば、AIエージェントはペナルティを避けるため、順位をノリスに譲るようにチームに進言したという。

これはチームの見解とは異なっていたものの、AIの指示を優先。フェルスタッペンはペナルティを免れた。そして改めてノリスから首位を奪い返し、最終的には19.2秒差で優勝した。

ハリントンは、「F1はこれまでもこれからも、人間が主役のスポーツ」と述べつつも、AIエージェントはチームの能力向上に役立つと説明した。

AIを活用しているチームはもはやレッドブルだけではない。マクラーレンはGoogleと連携してAIツール『Gemini』を導入している。またメルセデスはマイクロソフト、フェラーリはIBMと連携し、ファン向けのAIを活用した体験を開発している。

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