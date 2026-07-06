レッドブル、フェルスタッペンの「うんざり」を理解。しかしピットスタートすべきという主張に反論……メキーズ代表「3番手を走れたとは思えない」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1イギリスGPの決勝レース終盤にストウコーナーでスピンし、コースオフ。リタイアを喫した。フェルスタッペンはこれを受け、レース後に不満をぶちまけた。

このことについてレッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、「彼が不満に思うのは当然」と語った上で、チームの状況について弁解した。

フェルスタッペンはイギリスGPの決勝レースで、ハンドリングのバランスの悪さ、電気系統の不具合、そしてギヤボックスの不調に苦しみながらも、3番手を争っていた。

しかし47周目、フェルスタッペンはストウコーナーでコントロールを失い、スピン。マシンはコースオフし、グラベルトラップにハマってしまい、リタイアを余儀なくされた。

フェルスタッペンはレース後に様々な不満をメディアの取材に対してぶちまけた。コースオフしたのはリヤウイングの不具合が原因であり、前戦オーストリアGPの予選Q3でクラッシュした時と似たような状況であった。また、フェルスタッペンは予選後にパワーユニット（PU）に問題があるため、交換することを進言したにも関わらず、それが受け入れられなかったことにも不満を訴えたのだった。

「2レース連続で高速コーナーでマシンに裏切られるのは、ドライバーにとっては非常に不愉快なことだ。ふたつの理由は異なるが」

メキーズ代表はそう語った。

「ドライバーがグラベルにハマってリタイアしてしまうことは、我々チームにとっても非常に不愉快なことだ。だから、彼が不満に思うのも当然だ」

「今日はそれができなかったとしても、チームとして二度とこのようなことが起きないよう、必要な対策を講じることは間違いない。我々はこの事態を真摯に受け止めている」

■”くるりんぱ”は不安定？

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Max Slovencik / Getty Images

レッドブルのリヤウイングは、オーストリアGPの予選Q3でフェルスタッペンがクラッシュした時にも原因になったとされ、注目を集めている。コーナーに進入する際、ストレートモードから通常モードに切り替えるのが遅れたのが、スピンの原因だったとされている。

今季からパワーユニットの出力における電動パワーの比率が50%に引き上げられたため、ストレート走行中の空気抵抗を削減すべく、アクティブエアロが導入された。コーナリング中にはダウンフォースを稼ぐために前後のウイングのフラップは立った形となるものの、ストレート走行中には空気抵抗を削減するように稼働する（ストレートモード）……そういう仕組みである。

ただコーナー進入時にストレートモードが解除されても、気流が即座にウイングの角度に従うわけではない。そのためダウンフォースのバランスとタイヤにかかる荷重が変化し、ほんの僅かな時間ではあるものの、マシンが一時的に著しく不安定になることがある。

レッドブルはマイアミGPで、先にフェラーリが実用していたのと似たリヤウイングのフラップ、通称マカレナウイング（日本では”くるりんぱ”と呼ばれることもあるが）を独自に開発して導入した。このウイングは、昨年までのDRSのようにリヤウイングのフラップが開いたり閉じたりするような形ではなく、上下180度回転する仕組みだ。

このマカレナウイングはパフォーマンス上の利点をもたらすと言われているが、作動機構はかなり複雑であり、フラップが回転している時には周辺の気流の乱れがかなり複雑になる。つまりうまく使いこなすのは簡単ではない。

「レッドブルリンクで何が起きたのかは、十分に理解している」

メキーズ代表は語る。

「詳細を語るのは適切ではないと思うので、ここでは触れない。しかし、問題が起きた原因は理解している」

「そして今回の件は、初期の分析からは、これまでとは異なる故障に見舞われたことが分かった。だからといって、状況が良くなるわけではない。一連の出来事において、故障の種類が異なるかどうかは、実際は重要ではない。それは明らかだ。二度とこのようなことが起こらないように、あらゆる箇所を徹底的に見直す」

「このコンセプトを、かなりのレースで使ってきた。コンセプト自体に問題があるのか、それとも別の原因なのかを判断するには、まだ分析の途中だ。しかしこの問題に関するあらゆる可能性を検討し、あらゆる選択肢を検討するつもりだ」

■フェルスタッペンの不満

Verstappen has been critical of his car all season Photo by: Getty Images

しかしフェルスタッペンは、そう簡単には納得しないだろう。

「別のミスだったとしても、結果は同じだ」

そうフェルスタッペンは語った。

「つまりコーナー進入中に、リヤウイングに気流が密着せず、ダウンフォースが大幅に低下したままコースアウトしてしまう」

「そうなるとかなり危険だ。二度も怪我をする可能性があったんだからね。オーストリアも今回も、僕は運がよかっただけだ。でも、だからこそ本当にうんざりするんだ」

フェルスタッペンはまた、チームがピットスタートを選択し、PUとセッティングを変更しなかったことについても疑問を呈した。

「僕はピットレーンからスタートしたかった」

「彼らはPUのデプロイに関する問題を解決できると、自信を持っていたのかもしれないが、僕はそうは思わなかった」

しかしメキーズ代表はこのフェルスタッペンの意見に反論。もしピットスタートを選んでいたら、3位争いには加われなかっただろうと語った。

「予選の後、マシンのバランスが満足できるモノではないことは明らかだった」

そうメキーズ代表は言う。

「マシンのセッティングを変更するということは、ピットレーンからのスタートになるということを意味する。完璧なバランスではない状態でレースに臨むのは好ましいことではないと分かっていたが、それでも良いセッティングに変更してピットレーンからスタートするよりも、良い結果が得られるだろうと考えた」

「マックスとはこの件について話し合った。彼が違う感覚を持っている可能性は十分に理解しているし、実際のマシンをドライブするのは彼だ。それが全てだ」

「しかし最終的には今日、重要な学びがあった。彼が指摘したように、マシンのフィーリングは昨日（予選）と同じようなモノだった。つまり、そこで認識していた限界に達してしまったのだろう」

「もしピットレーンからスタートしていたら、問題が発生する前に3番手まで上がることができていたかどうか、正直に言って確信が持てない」