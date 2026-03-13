本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

F1中国GP FP1速報｜メルセデスが今回もアタックラップでは他を圧倒か？　アストンマーティン・ホンダは周回を重ねる

F1
中国GP
F1中国GP FP1速報｜メルセデスが今回もアタックラップでは他を圧倒か？　アストンマーティン・ホンダは周回を重ねる

F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1
中国GP
F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1関係者の“マリオカートいじり”止まらず。フェルスタッペンは安上がりな練習法を発見？「シミュレータからニンテンドースイッチに切り替えた」

F1
オーストラリアGP
F1関係者の“マリオカートいじり”止まらず。フェルスタッペンは安上がりな練習法を発見？「シミュレータからニンテンドースイッチに切り替えた」

アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

F1
中国GP
アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

ローソン、神回避コラピントを称賛「確実に当たると思ってた」

F1
オーストラリアGP
ローソン、神回避コラピントを称賛「確実に当たると思ってた」

セルジオ・ペレス警告。スタート時の懸念を改めて指摘「いずれ大きな事故になる。時間の問題だ」

F1
オーストラリアGP
セルジオ・ペレス警告。スタート時の懸念を改めて指摘「いずれ大きな事故になる。時間の問題だ」

エネルギー不足な新F1マシン、「解決策は4～5種類が提案中」ウイリアムズ代表が明らかに

F1
オーストラリアGP
エネルギー不足な新F1マシン、「解決策は4～5種類が提案中」ウイリアムズ代表が明らかに

JujuがフォーミュラEのルーキーテストに参加決定。昨年末の女性ドライバーテストに続き、ジャガーのFEマシンをドライブ

フォーミュラE
JujuがフォーミュラEのルーキーテストに参加決定。昨年末の女性ドライバーテストに続き、ジャガーのFEマシンをドライブ
F1 オーストラリアGP

セルジオ・ペレス警告。スタート時の懸念を改めて指摘「いずれ大きな事故になる。時間の問題だ」

キャデラックのセルジオ・ペレスは、レーススタート時のターボのブーストの差により速度差が生じることを懸念。いずれ大事故が起きると警告する。

Ed Hardy Ronald Vording
編集:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

写真：: Kym Illman (Getty Images)

　キャデラックのセルジオ・ペレスは、今季のF1は綺麗にスタートを切るのが難しくなったため、いずれ「大規模なクラッシュが起きる」と警告している。

　2026年からF1は、レギュレーションが変更。昨年までパワーユニット（PU）の一部を構成していたMGU-H（熱エネルギー回生システム）が排除された。このことは、PUをよりシンプルかつ安価にするためであったが、思わぬ弊害も出てきた。それがターボのコントロールだ。

　MGU-Hはターボのタービンの回転運動により発電する機構であった。しかし逆にMGU-Hをモーターとして稼働させることで、ターボの回転数をコントロールできるという側面もあったのだ。しかしMGU-Hが排除されたことにより、ターボのコントロールができなくなった。

　このことは、決勝レースのスタートに大きな影響を及ぼした。停止状態ではターボの回転数が足りず、加速が鈍ることになったのだ。最悪の場合は、アンチストールの状態となってしまい、ほとんど加速できない……ということにも繋がりかねない。

　開幕戦オーストラリアGPでは、その差が顕著に出た。バッテリーの蓄電状態の差もあったが、うまくスタートできたマシンとうまくいかなかったマシンの間に、大きな差が生じた。大失敗したのはレーシングブルズのリアム・ローソンで、ライツアウトとなってもほとんど動けず……後続のフランコ・コラピント（アルピーヌ）があわや追突というシーンであった。

　キャデラックから今季F1に復帰したペレスは、この問題は大変に深刻だと語る。

「残念だ」

　ペレスは中国GPの開幕を前にそう語った。

「こういうのもあんまり良くないが、大規模なクラッシュが起きるのは時間の問題だ」

「今のPUは、スタートするのが非常に難しい。様々な要因によって、良いスタートになることもあれば悪いスタートになることもある。ローソンに起きたように、アンチストールに入ってしまう可能性もある。そうなると非常に危険だ。なぜならF1マシンは、スタートから2〜3秒で、極限のスピードに達するからね」

「だから難しい問題だ。その点についてどうしたらいいのか分からない。新しいエンジンは、ただただスタートさせるのが難しいんだ」

　この問題は、バーレーンでのプレシーズンテストの時から指摘されていた。その結果スタート前に、5秒の”プレスタート”時間が設けられ、各ドライバーがターボの回転数を十分に上げることができるようになった。

　あわや大事故を起こすところだったコラピントは、当時のことをこう語っている。

「レース後にオンボード映像をみたら、予想以上に（ローソンに）近くて、さらに不安定だった」

「一般的に、起きると予想していたこと、危険性がわかっていたこと、そして全てのチームが抱えていた問題が浮き彫りになった」

「様々な状況で、こうしたことは注視すべきことであり、危険な状況になる可能性もあると話し合っていた。そして実際にそういうことが起きた。幸いにも僕はそれを避けることができ、レースを完走することができた」

　コラピントは、自身の出来事により、現時点での議論が加速することになったと考えている。

「すでに200km/hほど出ていた」

　そうコラピントはいう。

「かなり速かったんだ。ブーストが効きはじめ、エネルギーが供給されると、大きなパワーが生まれてとても速く走れるんだ」

「問題を抱えているマシンと正常に走っているマシンの間には、大きな速度差がある。FP2だったと思うけど、ルイス（ハミルトン／フェラーリ）と危うい場面もあった」

「メインストレートでゆっくり走っていたつもりだったんだけど、こういう速度差は常に起きるモノなんだと思う」

 
関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 エネルギー不足な新F1マシン、「解決策は4～5種類が提案中」ウイリアムズ代表が明らかに
More from
Ed Hardy

F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1
F1
中国GP
F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

F1
F1
中国GP
アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！　ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる

F1
F1
中国GP
フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！　ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる
More from
セルジオ ペレス

レッドブルよりも意見を聞いてくれる！　キャデラック移籍でペレスが実感「チームが同じ方向を向いて前に進んでいる」

F1
F1
オーストラリアGP
レッドブルよりも意見を聞いてくれる！　キャデラック移籍でペレスが実感「チームが同じ方向を向いて前に進んでいる」

キャデラック、F1での船出は3周遅れで1台完走。チームは満足感示すも“ハネムーン気分”はこれで終わり「他との差を縮めていく必要がある」

F1
F1
オーストラリアGP
キャデラック、F1での船出は3周遅れで1台完走。チームは満足感示すも“ハネムーン気分”はこれで終わり「他との差を縮めていく必要がある」

ローソン、”2年前の因縁”あるペレスに恨み節「まるでタイトルを争っているみたいに攻撃的だった」

F1
F1
オーストラリアGP
ローソン、”2年前の因縁”あるペレスに恨み節「まるでタイトルを争っているみたいに攻撃的だった」

最新ニュース

F1中国GP FP1速報｜メルセデスが今回もアタックラップでは他を圧倒か？　アストンマーティン・ホンダは周回を重ねる

F1
中国GP
F1中国GP FP1速報｜メルセデスが今回もアタックラップでは他を圧倒か？　アストンマーティン・ホンダは周回を重ねる

F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1
中国GP
F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1関係者の“マリオカートいじり”止まらず。フェルスタッペンは安上がりな練習法を発見？「シミュレータからニンテンドースイッチに切り替えた」

F1
オーストラリアGP
F1関係者の“マリオカートいじり”止まらず。フェルスタッペンは安上がりな練習法を発見？「シミュレータからニンテンドースイッチに切り替えた」

アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

F1
中国GP
アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」