まずは完走できなきゃ！　信頼性トラブル相次ぐキャデラックにボッタス「完走して初めて学ぶことができる」

バルテリ・ボッタスは、自身とセルジオ・ペレスが共にブレーキ火災でオーストリアGPを早期リタイアしたことを受け、キャデラックF1は信頼性の低さを改善しなければならないと述べた。

オーストリアGPでも、キャデラックは信頼性の問題とオペレーション上のミスに苦しみ続けた。セルジオ・ペレスは金曜日に電気系統のトラブルに見舞われ、ボッタスはフロアTトレイ前端が製造上の不具合が原因で発火し、マシンを停めた。

日曜日には状況がさらに悪化し、両車ともブレーキが発火したため、レース序盤の数周でリタイアを余儀なくされた。キャデラックは、路面温度が上昇したことが原因だったとみている。ボッタスによれば、この問題は何の前触れもなく発生したもので、高温に加えて、後方集団を走行したことで十分な冷却ができなかったことが重なったことが原因だという。



「何の前触れもなかった」とボッタスはレース後に語った。

「プラクティスではすべて順調だった。10周以上連続で走行したし、それだけ走れば普通はレース序盤で経験する最高温度に達するには十分なんだ。

「でも決勝は、気温が少し上がったことと、他車の後ろを走った影響が重なって、2周目にはもう問題が発生してしまった。これは大きな問題だ。当然、解決策を見つけなければならない」

Cadillac also hit trouble during Friday practice. Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

キャデラックはオーストリアGPに数々のアップデートを持ち込んだ。しかしこれらの問題により、アップデートを十分に評価することも難しくなっている。パッケージ自体はパフォーマンス向上をもたらしたように見えるものの、ボッタスは3戦連続リタイアとなり、チームはアップデートの性能を最大限に引き出し、チームを悩ませている他の問題を解決するために不可欠な貴重な走行データを失ってしまったと訴えた。

「レースを完走できなければ、マシンやパッケージについて多くを学ぶことはできない」と、ボッタスは付け加えた。

「シルバーストン（次戦イギリスGP）に向けた優先事項はとても明確だ。まずはレースを完走しなければならない。そうして初めて学ぶことができる」

「今週末はブレーキ冷却用の新しいパーツを投入したけれど、明らかにそれだけでは不十分だった。だから、引き続き改善を進めていく必要がある」

「新しいパーツによって、以前よりペースは良くなったと感じた。でも、レースを完走できなければ意味がない。おそらく今シーズンで最も悔しいレースだった。両車ともわずか数周でリタイアしてしまったからね」

「僕たちにできることは、チームとして懸命に努力を続けることだけだ。それが唯一の解決策であり、前進するための唯一の道なんだ」