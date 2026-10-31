F1 メキシコシティGP

フェラーリ代表、最高の滑り出し見せたメキシコシティGPに期待も「土曜日に向け、最大限の結果を引き出さないと」

フェラーリのフレデリック・バスール代表は、メキシコシティGP初日の滑り出しに満足しているが、予選の結果が重要になると強調した。

Gianluca D'Alessandro

公開日時: 2026/10/31 12:06

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Fred Vasseur, Ferrari

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

フェラーリはF1メキシコシティGP初日、2度のフリー走行でシャルル・ルクレールがトップタイムをマーク。素晴らしい滑り出しを見せた。

何より重要なのは、マシンが早い段階からバランスの取れた状態にあり、大きな問題を抱えていなかったことだ。これにより、週末の残りに向けてセットアップを煮詰める作業がしやすくなっている。

しかし、もうひとつ明らかなことがある。簡単に浮かれてはいけないということだ。今週末の勢力図を左右する重要な要素となるのは予選であり、フレデリック・バスール代表はライバルの動向をあまり気にせず、チーム自身の作業に集中したいと考えている。

「自分が自信を持っているかどうかは重要ではない。我々は作業を続け、明日に向けて最大限の結果を引き出そうとしなければならない」

そうバスール代表は語り、標高2200mを超える高さに位置するエルマノス・ロドリゲス・サーキット特有の難しさを強調した。

「標高の影響で、すでに分かっていたとおりコンディションは非常に厳しい。我々にとっても、ほかのチームにとっても挑戦になる」

Charles Leclerc, Ferrari

写真: Manuel Eletto / Getty Images

バスールはもうひとつの要素にも言及した。ターン1のブレーキングポイント手前にある路面の大きな凹凸だ。実際、金曜日は特にFP1で多くのタイヤロックが見られた。長いストレートを走った後はフロントタイヤの温度が下がるうえ、路面に大きな凹凸があるため、タイヤがロックするリスクがかなり高くなるのだ。

「路面は非常に荒れている。ターン1手前のエリアは、少し荒れすぎているかもしれない。ほとんど危険なレベルだ。今夜、何らかの対処をする必要があるだろう。ただ、全体としては週末のいいスタートを切れたと思う。まだやるべきことは多い」

メキシコシティGPが特殊なのは、サーキットのレイアウトではなく、その立地にある。標高が高いことにより空気が薄くなり、ダウンフォースが減少するだけでなく、パワーユニットやブレーキの熱を逃がすことも難しくなる。そのため、各チームは通常、冷却性能を重視した専用パッケージを持ち込む。

かつてはモナコで使用するような最大ダウンフォース仕様のパッケージを採用することも珍しくなかった。しかし今年は、ストレートでアクティブエアロが使用されるようになり、空力設定も変化している。高ダウンフォース仕様と低ダウンフォース仕様の差は昨年と比べて大幅に縮まったのだ。

とはいえ、このサーキットでは依然としてダウンフォースが少なく、マシンはスライドしやすい。その結果、特にリヤタイヤの温度が上昇しやすくなるため、1周を通じてタイヤの温度を管理する重要性は以前にも増して高まっている。

興味深いのはフェラーリのエンジニアが、完全に閉じたホイールカバーとホイールをフロント側に採用したことだ。これによってフロント周りをより早く適正温度まで持っていく狙いがある。

Lewis Hamilton, Ferrari

写真: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

また高地では薄い空気を補うため、ターボを海抜ゼロメートル地点よりも速く回転させ、過給する必要がある。昨年まではMGU-Hがエネルギーを供給することで、ある程度その負担を補っていた。しかしMGU-Hのない今シーズンは、電動モーターのエネルギー管理が非常に緻密になっている。

確かに、このサーキットにはエネルギーを回生できるポイントは多い。しかし、MGU-Kからエネルギーを供給してターボをアシストすれば、その分ストレート以外の区間でバッテリーを充電する必要が生じることになる。

そのため、ある意味では小型ターボを搭載していることがアドバンテージになり得る。特に低速コーナーの立ち上がりや加速時には、ドライバーの要求に対してパワーユニットが反応するまでのラグを減らせる可能性がある。

メルセデスのジョージ・ラッセルは木曜日の記者会見で、小径ターボを使用しているフェラーリがこの点でアドバンテージを得るのではないかと主張していたが、一方でターボは適切な回転域を維持する必要があり、それは単にサイズだけで決まるものではない。温度や負荷によって信頼性を損なわないようにすることも重要だ。

それでもバスールは、低速区間の多さと小径ターボの組み合わせがフェラーリにとって有利に働く可能性があると考えている。ただし、ライバルを軽視するつもりはない。予選ではわずか数百分の一秒の差が大きな違いを生むことを、誰もが理解しているからだ。

「そうだね、アドバンテージにはなる。ただし、全チームが改善を進め、高地の条件を考慮してマシンを調整してくるだろう。コンディションが我々の通常のレースとは極めて異なるのは事実だし、こうしたダウンフォースレベルでメキシコシティを走ることは、ドライバーにとって大きな挑戦になる」

「ここではシーズン中で最もダウンフォースの大きいウイングを使うことに慣れていた。昨年と比べたときの差は、モナコやメキシコよりもモンツァのほうがはるかに小さいと思う。それによって、ドライバーにとって状況はさらに難しくなっている」

振り返れば前戦アメリカGPでも、フリー走行から好調だったフェラーリだが、予選でトップ3を逃したことが決勝レースにも響いてしまった。それがなければ優勝を争えていたとも言われるだけに、今回も予選が非常に重要になってきそうだ。

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