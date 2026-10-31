F1 メキシコシティGP

アロンソの”F1ドライバーのレベルが低い”発言が思わぬ波紋。ローソン主張「そもそも、F1に辿り着くのが難しすぎるのが問題だ」

リアム・ローソンは、フェルナンド・アロンソが指摘する「F1に値しないドライバーがいる」ということより、そもそもF1に参戦すること自体があまりにも難しすぎるのが問題だと指摘した。

Stuart Codling

公開日時: 2026/10/31 8:40

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

F1アメリカGP終了後、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、「下位グリッドの1/3のドライバーがレベルが低い」と発言。今週末のメキシコシティGPの木曜日にも同様の発言を繰り返した。この件は思わぬ波紋を呼んでいる。

その中でレーシングブルズのリアム・ローソンは、F1にデビューするのは現時点では非常に難しく、それが故にアロンソが指摘するような状況になっていると語った。

アロンソはアメリカGPの1周目に、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンと接触。これによりマシンは大きくダメージを負った。それでもアロンソは好ペースで走ったが、入賞には届かず。レース後にアルボンを名指しこそしなかったものの、レベルが低いドライバーが数多くいると発言し、間接的にアルボンを批判した。メキシコにやってきた後も、同様の発言を続けている。

アルボンはアロンソの発言を受け、こう語っている。

「もはやF1のグリッドにペイドライバーはいない。むしろ、F1のグリッドはここ最近の中では最もレベルが高いとすら言える」

ドライバーの能力とチームに持ち込む資金力は、必ずしも反比例の関係にあるわけではない。たとえばセルジオ・ペレスは、キャデラックに多額のスポンサーマネーをもたらしているが、チームメイトであるバルテリ・ボッタスよりもパフォーマンスの面でも優れていると言える。

この件についてローソンは、予算に関してはF1というよりも、それ以前の下位カテゴリーにおいて大きな要素になっていると指摘した。

「最も大きな問題は、F1に参戦するのがあまりにも難しいということだと思う」

ローソンはそう語った。

「F1の世界は多くの人にとって、成長して参入しようとするにはあまりにも費用がかかりすぎる。だから、レーシングカーで自分の実力を披露する機会すら得られないドライバーが本当にたくさんいると思う」

「長年にわたって、本来ならばそれほど実力がないと思われるドライバーが、他のドライバーを差し置いてチャンスを得てきたケースが数多くあった。F1では昔から、ずっとそうだったように感じる。正直に言って、ますますその傾向が強まっているように思う」

「とにかく難しすぎるんだ。F1にデビューするのはとても難しい。今季シートがふたつ増えたのは素晴らしいことだけど、世界で22しかシートがないスポーツなんだ」

「デビューするのは本当に、本当に難しい。昔から、ずっと難しすぎたと思う。それがおそらく、一番大きい問題だろう」

ローソンの主張は、多くの点で非常に説得力がある。

予算上限が設定されている時代において、各チームは予算を確保することができ、それぞれが独自の価値を持つチームへと成長した。ハースやウイリアムズのように、他のチームよりも予算が少なかったり、技術インフラが劣っていたりするチームもあるが、かつてのようにレースごとに資金をなんとかやりくりする……そういう状況にはない。予算をもたらすドライバーはもはや必須ではなく、あれば嬉しいねという程度になっている。

歴史的に見ると、グリッド上位のチームは露出が多いため、当然ながら多くのスポンサーを獲得することができた。しかし下位チームは、実力が伴っていないいわゆる”ペイ・ドライバー（スポンサーや資金を持ち込めるドライバーのこと）”に頼らざるを得なかった。

しかも当時は、F1の分配金制度は、上位チームに圧倒的に有利な建て付けだった。しかし今では、税制的にはかなり公平になった。

とはいえローソンが言うように、下位カテゴリーは以前として多額の持ち込み資金が必要だ。そのため、親が超富裕層だったり、有力なスポンサーとの繋がりがあったり、F1チームの若手ドライバー育成プログラムの支援があったり……そういうバックグラウンドがなければ、そのピラミッドを駆け上がっていくことはできない。

「今年のグリッドのレベルや、誰がそこにふさわしいか、そしてふさわしくないのかについては、あまり深くは考えていない」

そうローソンは語った。

「でもこのスポーツは、もっと気軽に始められるようになるべきだと思う。ゴーカートレースだって、とんでもなくお金がかかるんだ。しかもニュージーランドでは、寛大な人たちに恵まれたから、なんとかカートを続けていくことができたんだ」

「ゴーカートであっても、6基も7基もエンジンを持っている子と比べれば、練習もできず、新しいタイヤも使えない子は常に不利になってしまう。このスポーツでは、機材が大きな違いを生むからね」

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