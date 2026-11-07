F1 サンパウロGP

フェルスタッペンがFP2の走行を早めに切り上げた理由とは？「ロングランで多くの矛盾点が見つかった」

レッドブルはロングランデータに矛盾点が多すぎると判断し、続けても得るものはほとんどないとして、フェルスタッペンのFP2の走行を早めに切り上げたという。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/07 2:20

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レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1サンパウロGP初日の両フリー走行を3番手で終えた。各セッション共にトップから0.25秒ほどの位置につけている。

レッドブルは、インテルラゴスでのフェルスタッペンの走りは必ずしも順調ではなかったものの、マシンには再びトップ争いに加わることができる「十分なポテンシャル」があると結論付けた。ただフェルスタッペンはこの日の最初のフリー走行で、いつものようにシフトダウンについて不満を漏らし、セッション終盤にはパワーステアリングの不具合にも見舞われた。

FP2では、フェルスタッペンが今季のF1で最も興味深い無線のやりとりのひとつを見せた。今週末ジャンピエロ・ランビアーゼに代わってレースエンジニアを務めるトム・ハートからのパワーユニットとギヤボックスに関するメッセージを、フェルスタッペンはすぐには理解できなかったのだ。

「スイッチには何も設定されていないが、エンジンは君に合わせて調整している」とハートはチーム無線で伝えた。これに対しフェルスタッペンは、まるで歌うような口調でこう答えた。「どういう意味だ？ 自分でエンジンに話しかけなきゃいけないのか？ 『ああ、クラッチ、切り替えるぞ！ そうしないと罰を受けるぞ！』って言うべきなのかな？」

さらに注目すべきは、フェルスタッペンが2回目のフリー走行を早めに切り上げたことだ。残り時間6分ほどという時点で、フェルスタッペンはすでにピットレーンに向かっていた。チーム無線でのやり取りから判断すると、どうやら彼自身の判断によるものだったようだ。

フェルスタッペンがピットインを提案すると、ハートは「わかったよ、マックス。ピットインしたいなら、このラップの終わりにピットインしてくれ。無線が悪くなっているから、念のため言っておくよ」と答えた。

走行後、レッドブルのレース戦略責任者であるハンナ・シュミッツは、フェルスタッペンが早めにピットに戻った理由を次のように説明した。

「ロングランで多くの矛盾点が見つかり、もはや役に立たないと感じたからです」

「必要なデータが得られていなかったんです。でも、注目すべき点や一夜にして変えたい点が分かっていたので、すぐにそれに取り掛かりました」

これは特に注目すべき点だ。なぜなら、早​​めにピットインしたことで、フェルスタッペンはグリッド上でのスタート練習の機会を放棄したことになるからだ。インテルラゴスのグリッドはかなり急な上り坂になっており、レッドブルの今年のスタートは必ずしも好調ではなかったことを考えると、これは驚くべきことだ。

フェルスタッペンがマシンから降りた後、メカニックたちが彼のマシンの下にもぐって作業しているのが目撃された。

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

それでもシュミッツは、フェルスタッペンが過去4回のグランプリのうち3回で優勝していることから、今週末も大きな可能性を秘めていると考えている。

「誰もがこのマシンには大きな可能性があることに同意すると思いますが、両ドライバーとも夜に見直して改善したい点があるようです。しかし、ある意味ではそれは良いことです。なぜなら、マシンで何が起こっているのか、そして何に対処できるのかが分かるからです」

「週末の残りの期間には、大きな可能性と楽観的な見通しを持っています」

しかし、天気予報も考慮に入れる必要がある。シュミッツの走行プランを見ると、レッドブルは3種類のタイヤコンパウンドすべてについて十分な理解を得ようと試みたようだが、気温の変化や降雨の可能性を考えると、そのデータがどれほど価値のあるものになるかは疑問が残る。

「今日はどのセッションでハードを、どのセッションでミディアムを使うか、本当に微妙な判断だったと思います」とシュミッツは語った。

「トップチームはどこも、3種類のコンパウンドすべてをテストしたと思います。なぜなら、どれも非常に似ているからです。最終的には、ドライバーの好みやチームの傾向、好みに大きく左右されます。私たちはまさにそういった点を解明しようとしているのです」

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