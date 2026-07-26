レオンが運も味方に、マイニを下してフィーチャーレース逆転優勝。宮田莉朋は13位フィニッシュ｜F2ハンガロリンク

FIA F2の第9戦、ハンガロリンク戦のフィーチャーレースが行なわれ、ノエル・レオン（カンポス）が優勝を果たした。

予選では熾烈なアタック合戦の末、クシュ・マイニ（ARTグランプリ）が最速タイムをマーク。2番手にはラファエル・カマラ（インヴィクタ）、3番手にレオンが続いた。

ポイントリーダーのニコラ・ツォロフは12番手、同2番手でスプリントを制したガブリエル・ミニ（MPモータースポーツ）は8番手からのスタート。宮田莉朋（ハイテック）は21番手と後方からのレースとなった。

37周のレースがスタートすると、マイニがターン1でタイヤを少しロックさせながらも首位をキープ。2番手にはカマラを抜いたレオンが上がった。

マイニは序盤からプッシュし、3周目に入る時点でレオンに1.8秒差とDRSを使わせないだけのギャップを築く。ここで手を緩めず、マイニはプッシュを続けていった。

次第にソフトタイヤでスタートしたマシンが自己ベストを出せなくなり、7周目から徐々にピットへ向かうマシンも出始めた。一方のマイニは変わらず好調を維持し、10周目を終えて後続に4秒以上のリードを築いた。

ミディアムタイヤでスタートしたマシンの中では、タサナポル・イントラプヴァサック（ARTグランプリ）の6番手が最上位。イントラプヴァサックは、2番手を争う5台の集団最後尾を走ったが、14周目にはジョシュア・デュルクセン（インヴィクタ）を交わして5番手に浮上した。

上位陣はうまくソフトタイヤを保たせ、スティントを伸ばしていったが、16周目終わりにレオンがピットストップ。10番手を走っていた宮田もここでピットに入った。

すると、ラファエル・ヴィラゴメス（VAR）がターン12のランオフエリアでマシンを止めたことで、バーチャルセーフティカー（VSC）が出された。ピット作業中にVSCが出たため、レオンはVSCによってタイムロスを抑えることができた。

カマラは20周目の終わりにピット作業を終えたが、レオンの8秒以上後方でのコース復帰となった。ピットストップ前はレオンを1秒差で追っていたことを考えると、7秒以上ロスした計算だ。

首位マイニは21周目終わりにピットイン。しかしマイニがピットロードを出る瞬間、真横をレオンが駆け抜けていった。レオンはVSCの運にも恵まれ、マイニをアンダーカットした形だ。

23周目になると、ミディアムタイヤでスタートしていたイントラプヴァサックもピットストップ。同じくツォロフも24周目にピットインし、ソフトタイヤに履き替えた。

実質首位から後退したマイニだが、ファステストペースで5秒前にいるレオンの猛追を開始。カマラも同等のペースでそれについていった。

30周目を終える頃には、マイニはレオンとの差を1.4秒まで縮めた。さらに翌周にはその差が1秒を切り、ついにマイニがレオンを射程圏に収めた。

しかしマイニは余力がないのか、レオンにオーバーテイクを仕掛けるほど接近はできず。むしろ真後ろにつけるカマラを警戒しなければならない状態だった。

ファイナルラップはマイニに1秒以上の差をつけ、DRSを使わせなかったレオンはそのままトップチェッカー。運も味方に見事な逆転優勝を飾った。今季これまで、スプリントレースでは2勝しているレオンだが、フィーチャーでは表彰台獲得もこれが初だ。

マイニは悔しい2位。レース前半に独走体制を築いていながら勝利を逃した。3位カマラはタイトル争いのライバルであるツォロフやミニとのポイント差を縮めることに成功した。

宮田は2周目の時点で17番手までポジションを上げ、最終的に13位フィニッシュ。追い上げたものの、ポイントには届かなかった。