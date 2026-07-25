ミニが完璧なレース運びでスプリント優勝。宮田莉朋は1周目に5台抜きも13位｜FIA F2ハンガロリンク

FIA F2の第9戦、ハンガロリンク戦のスプリントレースが行なわれ、ガブリエル・ミニ（MPモータースポーツ）が優勝となった。

予選では熾烈なアタック合戦の末、クシュ・マイニ（ARTグランプリ）が最速タイムをマーク。スプリントレースでは上位10台がリバースグリッドとなるため、予選10番手だったセバスチャン・モントーヤ（プレマ）がポールについた。2番手はミニだ。

ハイテックの宮田莉朋は21番グリッドから追い上げを目指した。

28周のレースがスタートすると、モントーヤが順当にホールショットを奪うと、2番手はミニがキープ。3番手にニコラ・ツォロフ（カンポス）がつけた。宮田は一気に16番手までポジションを上げてオープニングラップを終えた。

モントーヤはDRSが使用できるようになるまでに、ミニに1.5秒のリードを築いて3周目へ。しかしミニは一気にそのギャップを削るファステストラップを刻み、モントーヤへ接近した。

モントーヤとミニのギャップは一進一退。8周目にはターン1～2で2台が横並びとなるも、モントーヤが攻撃を凌いた。

ハンガロリンクはオーバーテイクが難しいコースであり、ツォロフが真後ろにいることもあってミニも無理には攻められず。しばらく膠着状態が続いた。ツォロフにはチャンスに備えてタイヤをセーブするよう無線が飛んだ。

16周目、ツォロフがミニのDRS圏外に出たこのタイミングをチャンスと見たか、ミニが一気にモントーヤに接近。17周目のターン1でオーバーテイクを仕掛けた。アウト側のミニに対し、ブレーキを遅らせたモントーヤだったが、ミニは冷静にクロスラインでうまくターン1を立ち上がり、見事にオーバーテイクを決めた。

ミニを逃すまいと、モントーヤを抜いて2番手浮上を目指したツォロフをモントーヤが懸命にブロック。ミニはここが勝負どころとみたか、19周目にファステストラップを叩き出し、モントーヤとの差を1.6秒まで広げた。

2番手争いは最悪の結末を迎えた。21周目のターン1でツォロフがレイトブレーキングでモントーヤのインに飛び込んだが、これは完全にオーバースピード。2台は接触し、モントーヤはランオフエリアにマシンを止めてリタイア。ツォロフは走行を続けたものの、足回りにダメージを負っているようでスロー走行でピットに戻り、結局リタイアとなった。

このクラッシュを受けて、バーチャルセーフティカー（VSC）が出され、後方のマシンはセーフティカーが出た場合などに備えてピットインし、タイヤを交換した。

これで2番手に上がったのはディノ・ベガノビッチ（DAMS）。3番手はローレンス・ヴァン・ホーペン（トライデント）だ。

23周目にVSCが終了した時点で、ミニのリードは2秒弱。ベガノビッチにこのギャップを削っていける余力はなく、ミニはむしろラスト3周でペースアップ。そのままトップチェッカーを受けた。

2位のベガノビッチは最終的にミニから秒遅れ。3位はヴァン・ホーペンだった。

宮田は最終的に13位。オープニングラップのジャンプアップもあったが、ポイントまでは届かなかった。

ポイントリーダーのツォロフがリタイアし、ランキング2番手のミニが優勝、同3番手のラファエル・カマラ（インヴィクタ）が4位となったことでポイントランキングの差は縮まったことになるが、それでもツォロフはミニに対して17ポイント差でポイントリーダーを維持している。