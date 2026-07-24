クシュ・マイニがポール獲得。宮田莉朋は21番手に沈む｜FIA F2ハンガロリンク予選

FIA F2の第9戦、ハンガロリンク戦の予選が行なわれ、クシュ・マイニ（ARTグランプリ）が最速となった。

30分間の予選は、ポイントリーダーのニコラ・ツォロフ（カンポス）がまずトップに立つ。ツォロフは早々にピットに戻ると、次のアタックに向けてタイヤを履き替えた。

宮田莉朋（ハイテック）を含む6台は、それと入れ替わるようにコースイン。アタックのタイミングをズラした。その6台のうち、3台がツォロフのタイムを上回り、ランキング3番手のラファエル・カマラ（インヴィクタ）がトップに浮上。ツォロフのチームメイトであるノエル・レオンも2番手につけた。宮田はファーストアタックでミスがあったが、2アタック目で12番手とした。

アタックを続けたカマラは、わずかながらタイム更新に成功し1分29秒323をマーク。このアタックが終わる頃、ピットで待機していたマシンたちが続々とコースインしていった。

ツォロフは1分29秒313と僅差でカマラのタイムを上回ったが、他のドライバーも続けざまに自己ベストをマーク。マイニが1分28秒896までトップタイムを更新した。

カマラや宮田など、アタックタイミングがズレていたマシンもコースに戻りラストアタックへ。マイニや2番手につけるジョシュア・デュルクセン（インヴィクタ）、5番手まで後退したツォロフはピットでそのアタックを見守った。

カマラやレオンが自己ベストを更新するも、マイニのタイムには0.1秒届かず。結局ポールポジションはマイニ、カマラが2番手、レオンが3番手となった。

ポイントリーダーのツォロフは7番手、ランキング2番手のガブリエル・ミニは9番手だった。なお、土曜日のスプリントレースは上位10台がリバースグリッドとなり、セバスチャン・モントーヤ（プレマ）がポールにつくことになる。

宮田は最終的に、トップから1.2秒差の21番手で予選を終えた。