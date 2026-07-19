赤旗中断が命運を分ける。フェラーリ育成カマラが2勝目。宮田莉朋も9位入賞｜FIA F2スパ・フランコルシャン戦スプリントレース

FIA F2の第8ラウンド、スパ・フランコルシャン戦のフィーチャーレースが行なわれ、フェラーリ育成のラファエル・カマラ（インヴィクタ）が優勝した。

気温14度、路面温度21度というコンディションでスタートを迎えたF2のフィーチャーレース。ポールポジションのラファエル・カマラ（インヴィクタ）の蹴り出しが鈍ったところで、タサナポール・イントラフヴァサック（ARTグランプリ）が抜群の加速を見せ、ホールショットを決めた。

ただ後方ではターン1で多重クラッシュ発生。さらにオリバー・ゲーテ（MPモータースポーツ）らがコース上でストップしてしまったことで、セーフティカー出動となった。

4周目からレース再開。5周目にはカマラがイントラフヴァサックを捉えて首位奪還。さらにカマラのチームメイトであるジョシュア・デュルクセンもイントラフヴァサックを抜き、インヴィクタ勢が1-2体制を築いた。

ちなみにこの時点でカマラはスーパーソフトタイヤ、デュルクセンはミディアムタイヤを履いていた。既にスーパーソフトタイヤの寿命は限界に達しつつあり、6周目にはデュルクセンがカマラを抜いて首位に。6周目終了時点以降にピットストップすれば、タイヤ交換義務を消化できるため、カマラはすぐさまピットインしてミディアムに交換。同じようにイントラフヴァサックもスーパーソフトからミディアムに履き替えた。

8周目、ローレンス・ヴァン・ホーペン（トライデント）がターン7で大クラッシュ。ドライバーは無事であったがマシンへのダメージは大きく、車両から出火してしまうほどであった。この事故でセーフティカー出動。ただ短時間での事故車回収は不可能と判断されたか、赤旗中断となった。

これでとばっちりを受ける格好となったのは、首位デュルクセンをはじめミディアムタイヤを履いてスタートし、まだピットストップを終えていなかったドライバーたちだ。この赤旗中断中にタイヤを交換することはできたが、義務付けられているピットストップを消化したとは見做されず、しかもリードが消え去ってしまった。

長い中断時間を経て11周目からレース再開。まだタイヤを交換していなかった複数のドライバーがここでピットに飛び込んだが、首位デュルクセンらはそのまま走行を継続し、後続を引き離しにかかった。

タイヤ交換を済ませたドライバーの中で最上位はノエル・レオン（カンポス）であったが、13周目にカマラがこれをオーバーテイク。その直後、エマーソン・フィッティパルディJr.（AIXレーシング）がスピンし、グラベルトラップにハマってしまった。これによりまたもセーフティカー出動。デュルクセンらまだタイヤ交換義務を消化していないドライバーは、ここでピットインした。

これでデュルクセンは10番手でコースに復帰した。ちなみに赤旗中断があったことで、この時点で既にタイムレースとなっていた。

15周目、残り時間12分弱というところでレース再開。スーパーソフトタイヤを履いたデュルクセンのペースは素晴らしく、次々に前行くマシンをオーバーテイクしていった。しかしスーパーソフトタイヤのデグラデーションは激しく、その勢いもすぐに頭打ちとなってしまい、その後ズルズルと後退してしまうことになった。

結局カマラが逃げ切り、トップチェッカー。今季2勝目を挙げた。2番手にはアレクサンダー・ダン（ローディン）が入ったが、トラックリミット違反により5秒のタイム加算ペナルティを受けた。この結果イントラフヴァサックが2位、4番手フィニッシュのレオンにも5秒加算ペナルティが科されたことで、3位にはニコラ・ツォロフ（カンポス）が入った。

結局ダンは4位。レオンは7位までポジションを落とした。

宮田莉朋（ハイテック）は展開にも恵まれて9位入賞。レース中盤首位を走っていたデュルクセンは、結局15位でのフィニッシュとなった。