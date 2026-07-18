デュルクセン、開幕戦以来の今季2勝目。ステンショーンの追撃を封じる。宮田莉朋はペース上がらず17位｜FIA F2スパ スプリントレース

FIA F2のスパ・フランコルシャン戦スプリントレースが行なわれ、ジョシュア・デュルクセン（インヴィクタ）が優勝した。

スプリントレースは予選トップ10が逆順になるリバースグリッド方式でスタートする。そのため、ポールポジションに並んだのはプレマのセバスチャン・モントーヤ。ローディンのマルティニウス・ステンショーンがフロントロウ2番手に並んだ。

スタートではモントーヤが素晴らしい蹴り出しを見せ、ラ・ソースに向けてホールショットを決めた。しかしステンショーンはケメルストレートでスリップストリームを使い、一気にモントーヤを攻略。首位に立った。インヴィクタのジョシュア・デュルクセンもモントーヤ攻略を狙ったが、これはうまくいかなかった。

レース序盤は先頭を行くステンショーンにモントーヤは必死にくらいついていく。しかし徐々に遅れ始め、6周目にはデュルクセンにオーバーテイクを許してしまう。その直後、キアン・シールズ（AIXレーシング）が宮田莉朋（ハイテック）とのバトル中にスピンし、コースオフ。グラベルにハマってしまい、リタイアとなった。これでセーフティカー出動となった。

8周目からレース再開。モントーヤは上位2台から徐々に遅れ始め、ディノ・ベガノビッチ（DAMS）にも抜かれてしまう。一方先頭争いではデュルクセンの勢いがよく、11周目にステンショーンを攻略して首位に立った。

13周目、最終セクターの高速コーナー”ブランシモン”でジョン・ベネット（トライデント）が激しくスピン。クラッシュはしなかったもののマシンが停まってしまい、再びのセーフティカー出動となった。

ベネットのマシン回収に手間取り、結局レースは残り1周で再開。モントーヤはツォロフに抜かれると、その他のマシンにも立て続けに抜かれ、9番手までポジションを下げた。

結局デュルクセンが逃げ切って優勝。デュルクセンの勝利は、今季開幕戦のスプリントレース以来、通算6勝目（うちスプリントレース4勝目）となった。

2位ステンショーン、3位ベガノビッチという表彰台の顔ぶれ。ランキング首位のツォロフは4位でフィニッシュした。レース序盤に上位を走ったモントーヤは、結局9位だった。

宮田莉朋は結局17位。レース中ポジションを上げられなかっただけでなく、トラックリミット違反による5秒加算ペナルティも受けてしまった。