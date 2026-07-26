タイトル争いのライバルが直接対決！　制したスレイターがポイントリーダーに浮上｜F3ハンガロリンクフィーチャーレース

FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦のフィーチャーレースが行なわれ、フレディ・スレイター（トライデント）が優勝した。

ポールシッターはトゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）。タイトルコンテンダーのスレイターが2番グリッドだ。

日本人ドライバーは、中村仁（ハイテック）の予選9番手が最上位だったが、スプリントで多重クラッシュの原因となったとして3グリッド降格し12番グリッドに。スプリントで2位に入ったりー海夏澄（ARTグランプリ）が11番グリッドに繰り上がった。加藤大翔（ARTグランプリ）は18番手、山越陽悠（VAR）は30番手から追い上げのレースだ。

24周のレースがスタートすると、良い蹴り出しを見せたタポネンがスレイターの前を抑えて首位をキープ。スレイターは諦めずに食らいつくが、軽く接触がありフロントウイングにダメージを負った。

すると最終コーナーで複数台が絡むクラッシュが発生。セーフティカー（SC）が導入された。中村もこのクラッシュに巻き込まれ、緊急ピットイン。そのままリタイアとなった。

タポネンはスレイターとの接触で右リヤタイヤがパンクしたようで、隊列がピットロードを通過する間にタイヤ交換を実施。これで6番手まで後退した。

6周目にレース再開。スレイターは上手く加速し、2番手マッティア・コルナギ（MPモータースポーツ）とのギャップを開いた。しかしトラブルがあったか、ターン13でサリム・ハンナ（AIX）が動けなくなったことでバーチャルセーフティカー（VSC）が出された。

すぐにVSCも解除され、DRSも使用可能となると各車の間隔が接近。特に4番手のウーゴ・ウゴチュク（カンポス）は前のブランド・バドエル（ローディン）を攻略しようと揺さぶりをかけると、10周目にチャンス到来。バドエルがコルナギにターン1で仕掛けて2台の加速が遅れたのを見逃さず、ウゴチュクがターン2までに一気に2台抜き。タイトル争いで同点に並んでいるスレイターの真後ろにつけた。

ウゴチュクは勢いがあり、そのままスレイターにも厳しくプレッシャーをかけていく。そんな中、りーが12周目のターン13でコースオフ。そのままマシンを止めてしまい、2度目のVSCが出された。

14周目の途中でVSCが解除されるが、15周目のターン1での接触でサスペンションにダメージを負ったフェルナンド・バリチェロ（AIX）がランオフエリアストップ。今度はSC出動となった。

18周目にレースがリスタートされると、一息ついたことがプラスに働いたかスレイターがペースアップ。ウゴチュクに1秒のギャップを開いた。だがウゴチュクも20周目に再びスレイターのDRS圏内に入った。

スレイターは何とかチャンスを作り出そうをプレッシャーをかけてくるウゴチュクの攻撃を巧みに抑え、ファイナルラップのターン1でもオーバーテイクを許さず。スレイターはファイナルラップのセクター2で全体ベストを記録してそのまま逃げ切り、トップチェッカーを受けた。2位ウゴチュク、3位バドエルという表彰台の顔ぶれとなった。

これでスレイターはウゴチュクを逆転し、ポイントリーダーとしてサマーブレイクに突入することになった。

日本人ドライバーは、最後尾から12位まで追い上げた山越が最上位。加藤は15位、中村とりーはリタイアとなった。