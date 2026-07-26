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レースレポート
FIA F3 Hungaroring

タイトル争いのライバルが直接対決！　制したスレイターがポイントリーダーに浮上｜F3ハンガロリンクフィーチャーレース

FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦のフィーチャーレースは、フレディ・スレイター（トライデント）が優勝し、ポイントリーダーに浮上した。

公開日時:
Freddie Slater, en SPA

　FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦のフィーチャーレースが行なわれ、フレディ・スレイター（トライデント）が優勝した。

　ポールシッターはトゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）。タイトルコンテンダーのスレイターが2番グリッドだ。

　日本人ドライバーは、中村仁（ハイテック）の予選9番手が最上位だったが、スプリントで多重クラッシュの原因となったとして3グリッド降格し12番グリッドに。スプリントで2位に入ったりー海夏澄（ARTグランプリ）が11番グリッドに繰り上がった。加藤大翔（ARTグランプリ）は18番手、山越陽悠（VAR）は30番手から追い上げのレースだ。

　24周のレースがスタートすると、良い蹴り出しを見せたタポネンがスレイターの前を抑えて首位をキープ。スレイターは諦めずに食らいつくが、軽く接触がありフロントウイングにダメージを負った。

　すると最終コーナーで複数台が絡むクラッシュが発生。セーフティカー（SC）が導入された。中村もこのクラッシュに巻き込まれ、緊急ピットイン。そのままリタイアとなった。

　タポネンはスレイターとの接触で右リヤタイヤがパンクしたようで、隊列がピットロードを通過する間にタイヤ交換を実施。これで6番手まで後退した。

　6周目にレース再開。スレイターは上手く加速し、2番手マッティア・コルナギ（MPモータースポーツ）とのギャップを開いた。しかしトラブルがあったか、ターン13でサリム・ハンナ（AIX）が動けなくなったことでバーチャルセーフティカー（VSC）が出された。

　すぐにVSCも解除され、DRSも使用可能となると各車の間隔が接近。特に4番手のウーゴ・ウゴチュク（カンポス）は前のブランド・バドエル（ローディン）を攻略しようと揺さぶりをかけると、10周目にチャンス到来。バドエルがコルナギにターン1で仕掛けて2台の加速が遅れたのを見逃さず、ウゴチュクがターン2までに一気に2台抜き。タイトル争いで同点に並んでいるスレイターの真後ろにつけた。

　ウゴチュクは勢いがあり、そのままスレイターにも厳しくプレッシャーをかけていく。そんな中、りーが12周目のターン13でコースオフ。そのままマシンを止めてしまい、2度目のVSCが出された。

　14周目の途中でVSCが解除されるが、15周目のターン1での接触でサスペンションにダメージを負ったフェルナンド・バリチェロ（AIX）がランオフエリアストップ。今度はSC出動となった。

　18周目にレースがリスタートされると、一息ついたことがプラスに働いたかスレイターがペースアップ。ウゴチュクに1秒のギャップを開いた。だがウゴチュクも20周目に再びスレイターのDRS圏内に入った。

　スレイターは何とかチャンスを作り出そうをプレッシャーをかけてくるウゴチュクの攻撃を巧みに抑え、ファイナルラップのターン1でもオーバーテイクを許さず。スレイターはファイナルラップのセクター2で全体ベストを記録してそのまま逃げ切り、トップチェッカーを受けた。2位ウゴチュク、3位バドエルという表彰台の顔ぶれとなった。

　これでスレイターはウゴチュクを逆転し、ポイントリーダーとしてサマーブレイクに突入することになった。

　日本人ドライバーは、最後尾から12位まで追い上げた山越が最上位。加藤は15位、中村とりーはリタイアとなった。

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レース2

全スタッツ
 
順位 ドライバー # Laps タイム 前車との差 平均速度 ピット ポイント リタイア原因 ボーナス
1
Freddie Slater トライデント
 5 24

-

     1 25    
2
Ugo Ugochukwu カンポス
 2 24

+1.400

1.4

 1.400   1 18    
3
Brando Badoer Rodin Motorsport
 18 24

+3.000

3.0

 1.600   1 15    
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