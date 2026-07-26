タイトル争いのライバルが直接対決！ 制したスレイターがポイントリーダーに浮上｜F3ハンガロリンクフィーチャーレース
FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦のフィーチャーレースは、フレディ・スレイター（トライデント）が優勝し、ポイントリーダーに浮上した。
FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦のフィーチャーレースが行なわれ、フレディ・スレイター（トライデント）が優勝した。
ポールシッターはトゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）。タイトルコンテンダーのスレイターが2番グリッドだ。
日本人ドライバーは、中村仁（ハイテック）の予選9番手が最上位だったが、スプリントで多重クラッシュの原因となったとして3グリッド降格し12番グリッドに。スプリントで2位に入ったりー海夏澄（ARTグランプリ）が11番グリッドに繰り上がった。加藤大翔（ARTグランプリ）は18番手、山越陽悠（VAR）は30番手から追い上げのレースだ。
24周のレースがスタートすると、良い蹴り出しを見せたタポネンがスレイターの前を抑えて首位をキープ。スレイターは諦めずに食らいつくが、軽く接触がありフロントウイングにダメージを負った。
すると最終コーナーで複数台が絡むクラッシュが発生。セーフティカー（SC）が導入された。中村もこのクラッシュに巻き込まれ、緊急ピットイン。そのままリタイアとなった。
タポネンはスレイターとの接触で右リヤタイヤがパンクしたようで、隊列がピットロードを通過する間にタイヤ交換を実施。これで6番手まで後退した。
6周目にレース再開。スレイターは上手く加速し、2番手マッティア・コルナギ（MPモータースポーツ）とのギャップを開いた。しかしトラブルがあったか、ターン13でサリム・ハンナ（AIX）が動けなくなったことでバーチャルセーフティカー（VSC）が出された。
すぐにVSCも解除され、DRSも使用可能となると各車の間隔が接近。特に4番手のウーゴ・ウゴチュク（カンポス）は前のブランド・バドエル（ローディン）を攻略しようと揺さぶりをかけると、10周目にチャンス到来。バドエルがコルナギにターン1で仕掛けて2台の加速が遅れたのを見逃さず、ウゴチュクがターン2までに一気に2台抜き。タイトル争いで同点に並んでいるスレイターの真後ろにつけた。
ウゴチュクは勢いがあり、そのままスレイターにも厳しくプレッシャーをかけていく。そんな中、りーが12周目のターン13でコースオフ。そのままマシンを止めてしまい、2度目のVSCが出された。
14周目の途中でVSCが解除されるが、15周目のターン1での接触でサスペンションにダメージを負ったフェルナンド・バリチェロ（AIX）がランオフエリアストップ。今度はSC出動となった。
18周目にレースがリスタートされると、一息ついたことがプラスに働いたかスレイターがペースアップ。ウゴチュクに1秒のギャップを開いた。だがウゴチュクも20周目に再びスレイターのDRS圏内に入った。
スレイターは何とかチャンスを作り出そうをプレッシャーをかけてくるウゴチュクの攻撃を巧みに抑え、ファイナルラップのターン1でもオーバーテイクを許さず。スレイターはファイナルラップのセクター2で全体ベストを記録してそのまま逃げ切り、トップチェッカーを受けた。2位ウゴチュク、3位バドエルという表彰台の顔ぶれとなった。
これでスレイターはウゴチュクを逆転し、ポイントリーダーとしてサマーブレイクに突入することになった。
日本人ドライバーは、最後尾から12位まで追い上げた山越が最上位。加藤は15位、中村とりーはリタイアとなった。
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レース2
|順位
|ドライバー
|#
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|ピット
|ポイント
|リタイア原因
|ボーナス
|1
|
Freddie Slater トライデント
|5
|24
|
-
|1
|25
|2
|
Ugo Ugochukwu カンポス
|2
|24
|
+1.400
1.4
|1.400
|1
|18
|3
|
Brando Badoer Rodin Motorsport
|18
|24
|
+3.000
3.0
|1.600
|1
|15
|フルリザルトを見る
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