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フォーミュラE 東京E-Prix レース1

灼熱の天候に見舞われる東京E-Prix。タイヤへの影響は？　ハンコック「全く問題ない。暑ければ、タイヤウォーマーを使うようなものだ」

フォーミュラE東京E-Prixにおけるタイヤへの影響について、ハンコックタイヤに話を訊いた。

田中 健一
公開日時:
Hankook tyres

Hankook tyres

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　フォーミュラEの東京E-Prixは、連日非常に高温になっており、スタンドで観戦するにも熱中症対策は必至というコンディションである。

　こんなコンディションで、タイヤに影響はないのだろうか？

　ハンコックタイヤのシニア・ディレクターであるマンフレッド・サンドビヒラーは、こう説明した。

「東京E-Prixの路面自体が比較的スムーズだから、大きな問題はない。つまりタイヤの摩耗には影響はなく、温度が少し上がり辛いという程度だ」

「走行中はタイヤの温度が上がるから、問題ない。数戦前の三亜E-Prixの時も、気温は非常に高かったからね」

　逆に気温が高いことで、作動温度に到達するのが早くなるのだという。

「このことは、タイヤを作動温度領域まで温めるのに役立つ。タイヤウォーマーあるいはタイヤヒーターのようなモノだよ」

「もちろん、気温や路面温度が高いことで、タイヤの温度はとても高くなる。でも、このタイヤはそういう条件に対応するように開発されている」

「だから、タイヤに何らかの問題が発生することは、全く心配する必要はないんだ」

　となると、困るのは突然の豪雨……しかも雷が伴った場合だ。雷雨となってしまえば、コースを走れないのはもちろんのこと、安全のため全関係者がピットエリアから退避させられることになってしまう。当然、セッションは実施できない。そうなってしまえば、せっかくのハンコックタイヤを活かすこともできない。

　実際金曜日のFP1前にはサーキットをゲリラ雷雨が襲い、全スタッフが東京ビッグサイトの屋内に退避することになった。そういう事態が繰り返されないことを願うばかりだ。

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