FP1に続いてモルタラがFP2最速。バンピーな高速コーナーではクラッシュも｜フォーミュラE東京E-Prix

7月25日（金）、フォーミュラE第14戦・第15戦 東京E-Prixのフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムはエドアルド・モルタラ（マヒンドラ）だった。

今年はナイトレースとして開催される東京E-Prix。金曜夜のFP1は夜間照明に照らされる中、各車が雨上がりの路面で周回を重ねた。しかしFP2は土曜の13時30分という真っ昼間にスタートした。気温34℃、路面温度48℃のドライセッションだった。

セッション序盤からアクシデントが発生し、赤旗が出された。フェリペ・ドルゴビッチ（アンドレッティ）が高速のターン16でウォールに激しくクラッシュし、車両に大きなダメージを受けてしまった。各車東京のバンピーな路面に手を焼いているようで、ニック・デ・フリーズ（マヒンドラ）も同じくターン16でアウト側のウォールに擦ってしまい、そのままピットに戻ってしまった。

そんな中で速さを見せたのがモルタラ。1分12秒491というタイムを記録し、2セッション連続のトップタイムとなった。2番手はダニエル・ティクトゥム（クプラ・キロ）、3番手は2度目のタイトルがかかるポイントリーダーのパスカル・ウェーレイン（ポルシェ）だった。

日本勢は、日産のノーマン・ナトーとオリバー・ローランドが14番手と17番手、ローラ・ヤマハのルーカス・ディ・グラッシとゼイン・マローニが16番手と18番手だった。