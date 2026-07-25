本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

フリー走行レポート
フォーミュラE 東京E-Prixレース2

FP1に続いてモルタラがFP2最速。バンピーな高速コーナーではクラッシュも｜フォーミュラE東京E-Prix

フォーミュラE東京E-PrixのFP2は、FP1に続いてエドアルド・モルタラがトップタイムだった。

公開日時:
Edoardo Mortara, Mahindra

Edoardo Mortara, Mahindra

写真：: Motorsport.com / Japan

　7月25日（金）、フォーミュラE第14戦・第15戦 東京E-Prixのフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムはエドアルド・モルタラ（マヒンドラ）だった。

　今年はナイトレースとして開催される東京E-Prix。金曜夜のFP1は夜間照明に照らされる中、各車が雨上がりの路面で周回を重ねた。しかしFP2は土曜の13時30分という真っ昼間にスタートした。気温34℃、路面温度48℃のドライセッションだった。

　セッション序盤からアクシデントが発生し、赤旗が出された。フェリペ・ドルゴビッチ（アンドレッティ）が高速のターン16でウォールに激しくクラッシュし、車両に大きなダメージを受けてしまった。各車東京のバンピーな路面に手を焼いているようで、ニック・デ・フリーズ（マヒンドラ）も同じくターン16でアウト側のウォールに擦ってしまい、そのままピットに戻ってしまった。

　そんな中で速さを見せたのがモルタラ。1分12秒491というタイムを記録し、2セッション連続のトップタイムとなった。2番手はダニエル・ティクトゥム（クプラ・キロ）、3番手は2度目のタイトルがかかるポイントリーダーのパスカル・ウェーレイン（ポルシェ）だった。

　日本勢は、日産のノーマン・ナトーとオリバー・ローランドが14番手と17番手、ローラ・ヤマハのルーカス・ディ・グラッシとゼイン・マローニが16番手と18番手だった。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ゲリラ雷雨に見舞われたフォーミュラE東京E-Prix初日。雨上がり、雷は去り……モルタラがFP1最速

最新ニュース

レッドブル「やるべきことが山積み」ハンガリーGP初日は大差つけられる苦しいスタートに

F1
F1 F1
ハンガリーGP
レッドブル「やるべきことが山積み」ハンガリーGP初日は大差つけられる苦しいスタートに

FP1に続いてモルタラがFP2最速。バンピーな高速コーナーではクラッシュも｜フォーミュラE東京E-Prix

フォーミュラE
FE フォーミュラE
東京E-Prixレース2
FP1に続いてモルタラがFP2最速。バンピーな高速コーナーではクラッシュも｜フォーミュラE東京E-Prix

ハンガリーで“Bスペック”投入も、アストンマーティンのアップデートはまだ続く。ニューウェイ「これは第一弾だ」と明かす

F1
F1 F1
ハンガリーGP
ハンガリーで“Bスペック”投入も、アストンマーティンのアップデートはまだ続く。ニューウェイ「これは第一弾だ」と明かす

フェラーリの優位は続かない？　ルクレール、ハンガリー初日好調も「今日みたいなギャップは維持されないだろう」

F1
F1 F1
ハンガリーGP
フェラーリの優位は続かない？　ルクレール、ハンガリー初日好調も「今日みたいなギャップは維持されないだろう」