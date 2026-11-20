MotoGP ポルトガルGP

マルク・マルケス、タイトル獲得が懸かるポルトガル戦に緊張感「あらゆるところにリスクが潜んでいる」

マルク・マルケスはタイトル獲得に王手をかけた状態でMotoGPポルトガルGPに臨むが、「いたるところにリスクが潜んでいる」と警戒を強めている。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/20 10:17

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのマルク・マルケスは、今週末のMotoGPポルトガルGPで今季の王者獲得を決める可能性がある。しかしマルケスは「あらゆるところにリスクが潜んでいる」と、気を緩めていない。

前戦カタールGPを終えた段階でマルケスは、ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）に対して60ポイントのリードを築いた。今週末のポルトガルGPで14ポイントを獲得すれば、他のライダーの成績に関係なく、全クラス合計で10度目、MotoGP最高峰クラスに限って言えば通算8度目のチャンピオン獲得ということになる。

土曜日のスプリントレースが終わった段階でタイトルが決まる可能性もある。同レースでマルケスは、マルティンよりも3ポイント多く稼げばその時点でタイトル決定である。

数字の上では圧倒的にマルケス有利の状況だ。しかしマルケスは、タイトルを逃す側になり得ると認識しており、そのことが彼を極めて慎重にさせている。

「そうだね。あらゆるところにリスクがあるように感じているよ」

ポルトガルGPの木曜記者会見で、マルケスはそう語った。

「それが、僕のメンタルの面で唯一変わったことなんだ。先週の日曜日、サイクリングをしたんだ。いつもと同じようにね。でもマドリードは少し雨が降っていて、下り坂を走るのが少し怖かったんだ」

マルケスは、今年のブエルタ・ア・エスパーニャ（自転車のロードレース）で転倒したタデイ・ポガチャルを例に挙げた。ポガチャルはツール・ド・フランスで総合優勝5回（3連覇中）、ジロ・デ・イタリアでも勝利を収めている。しかしこの2レースと共に世界三大ツール（グランツール）に数えられるブエルタ・ア・エスパーニャでは勝ったことがない。今年のレースでは初制覇に向けて大きなリードを築いて快走していたが痛恨の転倒によりリタイアし、同レース優勝を逃すことになった。

「みんなが自転車競技のことを知っているかどうかは分からないけど、ブエルタでのポガチャルのことを思い出す。誰もが『もう決まりだ』と言っていた。それなのに、小さな石ひとつで転倒し、鎖骨を骨折して、彼のブエルタは終わってしまった」

「こういうことが、スポーツの良い面でも悪い面でもある。だからこそ、僕たちのガレージでは集中力を保ち続けているんだ」

「集中力を保つことが最も重要だ。周囲の雰囲気は、”もう決まった”というようなモノだったりするかもしれないけど、実際はそうじゃない。レースはレースだ。何だって起こり得るからね」

一方でマルケスは、リスクを避けることが必ずしもペースを落として走ることを意味するわけではないとも強調した。他のライダーとの接触やアクシデントは、常に脅威となるからだ。

「トップ4にいれば、10番手や9番手、集団の中ほどにいるよりもリスクは少ないと思っている。だから、こうした状況をどうコントロールできるか様子を見ていきたい」

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