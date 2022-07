MotoGP特集｜進むF1由来の技術・人の流入……”もうひとつ”の最高峰レースからMotoGPは何を学ぶ？

Listen to this article

Listen to this article

自動車レース……そう聞いてモータースポーツファンではない多くの一般の方々が思い浮かべるのは四輪レース世界最高峰として知られる『F1』だろう。

二輪ロードレースの世界最高峰であるMotoGPでは近年、そのF1出身のエンジニアが流入しており、MotoGPの激しい競争に寄与するようになっている。彼らF1界の存在が、MotoGPにどんな変化を促してきたかを追った。

■F1由来のシームレスギヤボックス~ウイングの興隆

MotoGPにおけるF1由来の画期的なイノベーションのひとつが、シームレスギヤボックス(ギヤチェンジの際に駆動力を途切れなくするためのシステム)だ。これはMotoGPでは2011年にホンダが導入したものだったが、F1では何年も前から使用されていたものだった。HRC(ホンダ・レーシング)はそのシステムをバイク向けに適応させたということになる。

このシステムがMotoGPに持ち込まれると、ライバルメーカーもすぐにその動きに追従した。ドゥカティは2011年末までにシームレスギヤボックスを実現したが、完璧に変更するまでは1年以上の時間がかかった。ヤマハも同様にシームレスギヤボックス実装に動いたが、彼らがマシンに搭載出来たのは2013年だった。

F1に端を発する技術のMotoGPマシンへの搭載を促したのは、ホンダ内のエンジニアリング部門間の相乗効果だった。以来、2輪界のエンジニアはしばしば”もうひとつのパドック”に目を向け、パフォーマンスを向上させるための新技術を輸入することを考えてきた。

なかでもドゥカティはエアロダイナミクス面に注力し、2010年代なかばからバイクにウイングを装着。これはMotoGPマシン開発における大きなトレンドとなり、いくどかレギュレーションによる規制が強まりはしたが、現在に至るまでその流れは変わっていない。

■F1パワー、それは技術のみに非ず

Massimo Rivola's arrival at Aprilia has spurred it on to new heights

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images