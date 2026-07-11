ランク首位だけど”強み”がない……マルティン「優勝争いにはまだ少し遠い。もっと努力する必要がある」

ポイントリーダーのホルヘ・マルティン（アプリリア）は、MotoGPドイツGPで勝利する可能性について、楽観的な見方をしていないようだ。

5月のフランスGPで優勝した時点では、マルコ・ベッツェッキに代わってマルティンがアプリリアのタイトル争いをリードする存在になるかに見えたが、それ以降好調を取り戻すことができていない。

ドイツGPでは、プラクティスで8番手となり予選Q2への直接進出は果たしたものの、アプリリア陣営のライダー4人の中では最下位。これはもはやお決まりのパターンとなりつつある。

「金曜日はいつも一歩遅れているような気がするんだ。というのも、アプリリアでここで走ったことがないからね」と彼は語った。

「だからいつもそう感じるし、前回ここに来た時とは大きな違いがあった」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Steve Wobser / via Getty Images

マルティンは、怪我により2025年のレースのほとんどを欠場したことを踏まえると、出だしが遅いのは理解できるものの、現在の不調はそれよりも根深いと彼は言う。

「優勝争いにはまだ少し遠い。表彰台争いには少し加わっていると思うが、もっと努力する必要がある」

「今のところリヤのグリップが全く感じられず、コーナーのエッジでフロントが大きく動いてしまうので、今のところ強みがないんだ」

「ただベストを尽くすだけだけど、このままでは厳しいレースになるだろう。でも、表彰台に上がるための何かを見つけられることを心から願っている」

「僕にとって唯一の目標は、自分の感覚をさらに向上させることだ。シーズン前半は素晴らしい走りができたし、これまでの状況を考えると本当に良いスタートを切れたと思っている。しかし僕の目標は常に向上し続けること。今はル・マンや他のレースで勝利した時の状態には少し遠いと感じている」

マルティンはまた、シーズン序盤に圧倒的な強さを見せたものの、その後ドゥカティの猛追にさらされているアプリリアに対してもプレッシャーをかけ続けた。

「他のチーム、例えばドゥカティが大幅にパフォーマンスを向上させたことは承知している。他にもパフォーマンスを向上させているブランドがある。だから、僕たちもその路線を継続しなければならない。そうしなければ、後れを取ってしまうからだ」