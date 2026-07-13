マルコ・ベッツェッキ、鎖骨骨折の手術が無事終了。復帰は夏休み明け初戦のイギリスGPか？
MotoGPドイツGPで転倒し鎖骨を骨折したマルコ・ベッツェッキは無事に手術が終了。復帰は夏休み明けのイギリスGPを目標としているようだ。
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Alexander Trienitz
アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPドイツGP中のクラッシュで骨折した鎖骨の手術を受けた。チームは復帰目標時期をひとまず夏休み明けとしていおる。
ベッツェッキはドイツGP2日目の予選Q2序盤にクラッシュし、鎖骨を骨折。スプリントと決勝は当然欠場となり、またしてもノーポイントに終わってしまった。
骨折は手術が必要と診断されたため、ベッツェッキはイタリアへ帰国。ベテラン医師による手術がドイツGP3日目に実施され、無事成功した。ベッツェッキにとって不幸中の幸いだったのは、MotoGPがドイツGP後に夏休みに入ることだろう。約1ヵ月間の休みは回復に集中することができる。
チームは7月12日（日）にベッツェッキの手術終了の声明を発表。復帰時期に関しては8月9日決勝のイギリスGPとなることを期待しているという。
「マルコ・ベッツェッキは、サッスオーロ大学病院でジュゼッペ・ポルチェリーニ医師による手術を受け、左鎖骨骨折の整復と固定を受けた」
「現時点では回復までの正確な期間を示すには時期尚早だが、次戦シルバーストンでの復帰を期待している。ただ、今後数日間の経過を踏まえて、より詳細な診断結果を伝える予定だ」
ベッツェッキはドイツGPを欠場したことで、4戦連続で決勝ノーポイントと非常に苦しい状況だ。ランキングでも首位をチームメイトのホルヘ・マルティンに明け渡しており、ドイツGP終了後時点では首位マルティンから22ポイント差の4番手となっている。
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