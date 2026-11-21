MotoGP ポルトガルGP

ビニャーレス、ポルトガルGPを1日目途中でリタイア「今は回復に集中」最終戦で復帰できるか？

マーベリック・ビニャーレスはMotoGPポルトガルGPのFP1終了後、身体的なコンディションを考慮して棄権を決めた。代役はポル・エスパルガロだ。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/21 1:02

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テック3のマーベリック・ビニャーレスは、身体のコンディションを考慮してMotoGPポルトガルGPの参戦をFP1で終えた。代役にはテストライダーのポル・エスパルガロが起用された。

ビニャーレスは、2025年のドイツGPで左肩を脱臼して以来、今年も痛みに悩まされてきた。この負傷によって、彼はこれまで3度にわたってレース活動を中断している。その中には今季の夏休み前から続いた欠場も含まれており、チームは一時、ラインアップから彼を完全に外すことさえ検討していた。

ビニャーレスは日本GPで復帰を果たしたものの、シーズン後半の過密日程によって疲労が蓄積。ポルトガルGPではFP1を終えた段階で、グランプリからの撤退を決断した。

テック3はビニャーレスのポルトガルGP撤退について、次のように発表した。

「最初のフリー走行（FP1）後に実施された医学的評価を受け、マーベリックはチームおよびKTMと協議のうえ、ポルトガルGPから撤退することを決断した。残りの週末はポル・エスパルガロが代役を務める」

「ビニャーレスは母国レースであり、2026年MotoGPシーズン最終戦となるバレンシアGPを前に、引き続き自身のコンディションを評価していく。詳細については、追って発表する」

来週のバレンシアGPは、2027年のシートを確保できていないビニャーレスにとって、16年間にわたる世界選手権参戦の最後のレースとなる可能性がある。

ポルトガルGP撤退を決めたビニャーレスは、次のようにコメントしている。

「この1ヵ月間、ベストな状態に戻り、再びレースに出られるよう、懸命に取り組んできた。残念だけど、このサーキットではマシンをコントロールするのが非常に難しい。それに加えて、肩にも痛みを感じている」

「プッシュし続けたいと思っていたからこそ、とても難しい決断だった。だけど、ここで止めることが最善だという結論に至った。重要なのは、肩の状態のさらなる悪化を防いで、コース上で危険な状況に陥らないようにすることだ。今後、回復に集中していくよ」

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