MotoGP オーストラリアGP

小椋藍「展開は苦しかったが、ペースは悪くなかった」スプリントはタイヤ内圧ペナルティで13位に降着

MotoGPオーストラリアGPのスプリントを終えた小椋藍は、走り自体はそこまで悪くなかったと語る。

公開日時: 2026/10/24 10:44

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

トラックハウスの小椋藍はMotoGPオーストラリアGPで6番手フィニッシュ。この結果を彼は走りはそこまで悪くなかったと受け止めている。

小椋は2日目午前に行なわれた予選では苦手とするウエットコンディションということもあり、12番手に留まった。

スプリントはスタートでポジションを上げることはできなかったが、少しずつ順位を上げ、上位ライダーの戦線離脱から恩恵も受け、6位とポイント圏内でのフィニッシュを果たした。ただスプリント後にタイヤの最低内圧ルールで違反があったとして、8秒のタイム加算が決定。13位に降着しノーポイントとなった。

しかし小椋としては、走り自体にはある程度納得しているようだ。

「スプリントは最初の何周かでポジションを上げられず、展開としてはかなり苦しいレースでした」と、小椋はMotoGPに語った。

「ただペース的にはそこまで悪くなかったと思います。まだ上の何人かと比べると全然足りないですけど、走り自体はそこまで悪くなかったかと思うので、スプリントはこんなものかなと」

そして全面的に雨予報となっている決勝に向けて、小椋はこう語った。

「明日はフルウエットになると思いますが、ウォームアップもありますし、自分のできることをやって、得るものの多い1日になれば良いと思っています」

なおチームメイトのラウル・フェルナンデスは今回、インドネシアGPで骨折した右手指の痛みからスプリントをリタイア。骨折部位の周辺組織で炎症が生じていることから、決勝レースも欠場することが決まった。

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