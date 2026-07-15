信頼性問題に苦しむKTM、原因特定にもハードル？　エンジン分解の許可を求めるも承認得られず

KTMのモータースポーツディレクターであるピット・ベイラーは、信頼性に欠けるエンジンに何らかの不具合があることを認め、メーカーとして問題調査のための特別許可を求めていることを明らかにした。

2026年前半に相次いだKTMのマシン故障の中でも、特に注目を集めたのは、アレックス・マルケス（グレシーニ）がバルセロナで巻き込まれた恐ろしい衝突事故だった。この事故では、ペドロ・アコスタ（KTM）のバイクが高速走行中に突然減速したため、マルケスがアコスタのマシンを避けきれずに追突してしまったのだ。

相次ぐトラブルはKTMにとって懸念事項であるだけでなく、ライダーの安全全般にとっても問題となっている。KTMのバイク後方につけ、スリップストリームを走行することは、安全性の観点から議論の余地がある状況になりつつあるが、MotoGPの「エンジン凍結」ホモロゲーション規則では、KTMがエンジンを開けて不具合箇所を確認することは認められていない。

ベイラーは凍結措置を回避するための特別許可を得ようと、”安全対策”を盾にしている。ただし、この措置にはライバルメーカー4社すべてが同意する必要がある。

KTM has struggled with reliability this season Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Motorsport.comが入手した情報によると、KTMはドイツGPの週末に複数の会合を開き、ライバルたちを説得しようと試みた。しかし、承認したのは他のメーカーのうちアプリリア1社だけだった。

スカイ・イタリアのインタビューに応じたベイラーは、アプリリアは既にこの動きを承認していると述べた。

「我々を助けてくれているアプリリアのファビアーノ・ステルラッキーニ（テクニカルディレクター）とマッシモ・リボラ（チームCEO）に感謝したい」

「状況は容易ではなく、エンジン内部に何らかの問題がある。一部の部品にはまだリスクがあることは承知している。問題は存在しており、それを解決しなければならない」

「この夏休みを有効活用しなければならない」とベイラーは付け加え、今のインターバル期間こそ徹底的な調査を行なう絶好の機会だと強調した。

メーカーがパワートレインの改良を行なうために特別な許可が与えられる前例はあり、例えば2020年のヤマハのケースが挙げられる。しかし当時、メーカーは既に問題点を特定していた。サプライヤーから供給されたバルブの寸法が、わずかに変更されていたのだった。

しかしながら、今回のケースでは、KTMが問題の原因を把握しているかどうかは定かではない。また、今年の選手権は接戦が予想されるため、ドゥカティ、ホンダ、ヤマハは、特にシーズン中に使用できるエンジンの数を制限する規則があることを考えると、いかなる優位性も手放したくないと考えているようだ。

MotoGPの優遇措置（コンセッション）において、KTMを含むカテゴリーC以上のメーカーは、シーズン最初のレース前にエンジンを封印し、IRTA（国際レーシングチーム協会）の技術部門に同一のエンジンを提出しなければならない。これにより、常に部品を比較するための基準エンジンが確保されるのだ。

一度封印されたエンジンは、MSMA（モーターサイクルスポーツメーカー協会）の全加盟メーカーの許可なしには開封はおろか、分解することもできない。