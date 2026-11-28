MotoGP バレンシアGP

ドゥカティ、マルク･マルケスの後任は誰に？ アルデゲル&ブレガ昇格が有力…穴埋めはMoto2から？

ドゥカティは引退するマルク・マルケスの後任としてフェルミン・アルデゲルの昇格が有力であり、空いたシートにはMoto2から若手を起用する方向性のようだ。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/28 8:34

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのマルク・マルケスは、最終戦バレンシアGPの初日に2026年限りでの引退を発表した。後任には陣営のライダーから昇格が見込まれており、さらにMoto2から若手を空いたシートに据えることが検討されているようだ。

本来、ドゥカティはマルケスとの契約を2028年まで結んでいた。しかしマルケスが電撃引退を決めたことで、既に他のライダーの来季シートが全て決まっている状態という、難しいタイミングで後任を決める必要が出てしまった。

ドゥカティが今ライダー市場で後任を探し出すことは不可能に近い。ヤマハへ移籍するホルヘ・マルティンや、ホンダに加入するファビオ・クアルタラロといったチャンピオンライダーはもちろん、長年の貢献のあと別れを告げたフランチェスコ・バニャイヤを呼び戻すことも、現実的な選択肢ではない。いずれのライダーも、契約に一方的に解除できる条項が含まれていないからだ。

そのためドゥカティにとっての解決策は、直接契約しているライダー、あるいはサテライトチームで走っているライダーを含め、ドゥカティ陣営内でライダーをやり繰りすることになる。来季予定されていたドゥカティの陣営は以下の通りだった。

ファクトリーチーム：（マルク・マルケス）／ペドロ・アコスタ

VR46：フェルミン・アルデゲル／ニッコロ・ブレガ（両者ともドゥカティとの契約）

グレシーニ：ジョアン・ミル／ダニエル・オルガド（両者ともチームとの契約）

VR46、グレシーニの4人のうち誰かをファクトリーチームへ移すなら、別のライダーを補充しなければならない。そして、その候補はMoto2のライダーから選ばれる可能性が高い。なおグレシーニのふたりに関してはドゥカティと直接契約してはいないものの、チームとの合意を取り付けることは可能だろう。

■アルデゲルが筆頭候補？

Motorsport.comの調べでは、ファクトリーチームへの昇格候補の筆頭はアルデゲルだ。既に勝利も果たしている彼はドゥカティと2028年末まで契約を結んでいる。

そしてブレガが第2候補となっている。どちらを選ぶ場合でも、VR46との交渉が必要になる。当然ながら、VR46はその穴を埋める後任を探さなければならない。

VR46がライダーをファクトリーチームに引き抜かれた場合、穴を埋める選択肢はMoto2ライダーの昇格になってくる。この時チーム側が人選を決めるのであれば、ひとつの可能性として挙げられるのが、VR46アカデミー所属のセレスティーノ・ビエッティだ。彼はブレガのMotoGP参戦が決まる前には、候補者として名前が挙がっていたいたライダーでもある。

またVR46にとっては、マニュエル・ゴンサレスも選択肢になるだろう。特に、バレンシアGPで彼がMoto2クラスのタイトルを獲得した場合は、その可能性が高まるはずだ。

一方、VR46に誰を加入させるかをドゥカティが決めるのであれば、候補はおそらく異なっている。ジジ・ダッリーニャら首脳陣は、ここ数ヵ月にわたって現在22歳のイヴァン・オルトラを注意深く見守ってきた。

オルトラはMoto2で2年目だが既に2勝を記録していて、オルガドを相手にランキング3位を守ろうとしているなど、存在感を示している。

このパズルは今週末に解決する可能性は低いが、最終的にはアコスタとアルデゲルがファクトリーチーム、ブレガとオルトラがVR46所属となり、グレシーニはミルとオルガドというラインアップを維持する形になるかもしれない。

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」

More from

Germán Garcia Casanova





アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



2 時間前



アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」





ジョアン・ミル、バレンシアGPで復帰。ホンダ4年間を締めくくるレースに



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



2 日前



ジョアン・ミル、バレンシアGPで復帰。ホンダ4年間を締めくくるレースに





シート喪失のマーベリック・ビニャーレス、リザーブライダー役も検討「MotoGPで走る方法を探す」フリーランスもOK？



MotoGP



MotoGP 2 日前



シート喪失のマーベリック・ビニャーレス、リザーブライダー役も検討「MotoGPで走る方法を探す」フリーランスもOK？

More from

マルク マルケス





アコスタ、マルケス引退でタッグの”夢”叶わず「決断は理解できる。僕にとっては何も変わらない」



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



3 時間前



アコスタ、マルケス引退でタッグの”夢”叶わず「決断は理解できる。僕にとっては何も変わらない」





マルク・マルケス、2025年から2度”複視”が再発していたと告白。立ち止まって進退考えるきっかけに



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



5 時間前



マルク・マルケス、2025年から2度”複視”が再発していたと告白。立ち止まって進退考えるきっかけに





ドゥカティ陣営に衝撃……マルク・マルケスの電撃引退を知らされたのは、発表前日の夜「彼にとって最善の決断だと分かっている」



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



7 時間前



ドゥカティ陣営に衝撃……マルク・マルケスの電撃引退を知らされたのは、発表前日の夜「彼にとって最善の決断だと分かっている」

More from

ドゥカティ・チーム





マルク・マルケス、電撃引退の裏に”限界”の肉体「恐怖を感じるようになっていた」……引退を知っていたのは弟だけ



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



18 時間前



マルク・マルケス、電撃引退の裏に”限界”の肉体「恐怖を感じるようになっていた」……引退を知っていたのは弟だけ





フランチェスコ・バニャイヤ、頭部負傷でMotoGP最終戦を欠場。ドゥカティとの蜜月に幕「キャリア最高の瞬間を共にした」



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



1 日前



フランチェスコ・バニャイヤ、頭部負傷でMotoGP最終戦を欠場。ドゥカティとの蜜月に幕「キャリア最高の瞬間を共にした」





右足骨折のバニャイヤ、最終戦バレンシアGPも欠場。ドゥカティでのラストレース走れず



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



2 日前



右足骨折のバニャイヤ、最終戦バレンシアGPも欠場。ドゥカティでのラストレース走れず

最新ニュース





ドゥカティ、マルク･マルケスの後任は誰に？ アルデゲル&ブレガ昇格が有力…穴埋めはMoto2から？



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



1 分前



ドゥカティ、マルク･マルケスの後任は誰に？ アルデゲル&ブレガ昇格が有力…穴埋めはMoto2から？





レッドブル、課題はまたしてもマシンバランス？ フェルスタッペン「改善できれば、メルセデスとの差を半分にできる」



F1



F1 F1



カタールGP



40 分前



レッドブル、課題はまたしてもマシンバランス？ フェルスタッペン「改善できれば、メルセデスとの差を半分にできる」





アントネッリ、ニュル北でフェルスタッペンとのタッグを希望？「ウチのボスに許可をもらわないとね！」



F1



F1 F1



カタールGP



2 時間前



アントネッリ、ニュル北でフェルスタッペンとのタッグを希望？「ウチのボスに許可をもらわないとね！」





アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



2 時間前



アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録