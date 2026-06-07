オーバーテイク超少ない！　ハンガリーGPスプリントがパレードレースになった要因は？

ドゥカティのマルク・マルケスが制したMotoGPハンガリーGPのスプリントレース。レースは1周目で序列がほぼ決まり、動きの少ないレースとなってしまったが、その理由は何だろうか？

スプリントレースはポールポジションのマルケスがスタートで先頭を維持し、以降はライバルを寄せ付けずに独走。2位のペドロ・アコスタ（KTM）もバトルの無いレースだった。3位のマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は唯一ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）とフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）からプレッシャーをかけられたが、この3人も抜き合いにはならず、動きが乏しいレースだった。

パレードレースとなったハンガリーGPのスプリントだが、いくつかの要因が考えられる。

まず、このコースのストップ＆ゴー型のレイアウトは、2025年の初開催時にも証明されたように、もともとオーバーテイクに適したモノではなかった。さらに土曜日午後に気温が急上昇したことで状況はより複雑になった。金曜日のプラクティスは雨の可能性もある比較的涼しいコンディションで行なわれていたためだ。

その結果、ラップタイムは金曜日より低下し、マシンが昨年から改善されているにもかかわらず、2025年大会と比較してもタイムは伸びなかった。

加えて、ミシュランは今回も保守的なタイヤ選択を行なった。複数のライダーから、今週末はもっと柔らかいコンパウンドを持ち込めたはずだというコメントも出ている。スプリントでは全ライダーがソフトタイヤを選択していたが、デグラデーション（性能劣化）はほとんど報告されなかった。

またタイヤのオーバーヒートも問題となっており、それがライダーたちにとって前方を走るライダーへ接近することをさらに難しくした。

中団グループで競っていたホルヘ・マルティン（アプリリア）は、バラトンパークでのオーバーテイクの難しさについて次のように語る。

「ミスをするのは本当に簡単だし、そのミスは大きなタイムロスにつながる」

「だからオーバーテイクを仕掛ける時は、確実に成功すると確信できなければならない。そうでなければ後ろについている方がいい」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

また、多くのライダーはレース序盤で非常に慎重になっていた。再舗装されたターン1のグリップレベルが低かったためだ。このコーナーでは予選でもマルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）が転倒を喫している。

「新しく敷かれたアスファルトが、まるでオイルでできているみたいな状態なのも助けにならない。本当に滑るんだ」と、ブラッド・ビンダー（KTM）は言う。

「まだオイルが染み出しているような状態だから、レーシングラインを外れた瞬間に全然グリップしないんだ」

ヨハン・ザルコの代役として参戦しているカル・クラッチロー（LCR）は、ライダーたちがオープニングラップでペースをコントロールする傾向と、バラトンパークでの追い抜きの難しさが渋滞を生み出していると指摘した。

「スタート直後、『なんでみんなこんなに遅いんだ？』と思った」

クラッチローはそう説明する。

「ムジェロでもまったく同じことを感じた。最初の1周はまるで渋滞なんだ。後方のライダーは前が詰まってしまう」

「『なんでこんなに遅いんだ？』と思うけれど、実際には誰も追い抜けないんだ。危険だからというわけではなく、単純に追い抜くのが難しい」

「後方ではほとんどの場所でハーフスロットル状態で、『なんでこんなに遅いんだ？』と考えている。でも実際に誰かを抜こうとすると、『無理だ、これは抜けない』となるんだ」

レースの大半で3番手のベッツェッキを追い続けたフェルナンデスは、オーバーヒートに苦しんでいた。

「このコースでは接近すること自体がかなり難しい。特にフロントタイヤがオーバーヒートしていたからね」

「オーバーヒートするとアタックを仕掛けるのは本当に難しくなる。バイクを止められなくなるからだ」

またオープニングラップで順位を落とし、10位に留まったジャンアントニオも、バラトンパークでのオーバーテイクの難しさを強調した。

「サーキットごとに違うし、コンディションもそれぞれ違う」

「バルセロナはグリップがゼロに近い。ムジェロはグリップが高くてスピードも出る」

「ここでは全体的に速度域が低く、すべてがゆっくりになる。その分、オーバーテイクも難しくなるんだ」

こうした様々な要因で動きの少ないレースとなったスプリントだが、距離が2倍となる決勝レースでは、果たしてオーバーテイクやバトルは見られるだろうか？