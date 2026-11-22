スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

諦めなければ道は開ける！ もがき続けた野尻智紀、最終戦でついに今季初勝利「頑張ってきて本当に良かった」

スーパーフォーミュラ最終戦で今季初勝利を記録した野尻智紀。うまくいかないレースが続き、気持ちが折れかける瞬間もあったという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/22 13:45

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写真：: Masahide Kamio

鈴鹿サーキットで行なわれたスーパーフォーミュラ第12戦（最終戦）で優勝したのは、TEAM MUGEN AUTOBACSの野尻智紀だった。2度のチャンピオンである野尻にとって今季は苦しいレースが多かったが、最終戦にしてついに今季初勝利を挙げた。

野尻は2019年にTEAM MUGENに加入して以降、毎年最低でも1勝は記録し続けてきた。ただ今季は2位が1度あったものの優勝には届かないまま最終鈴鹿ラウンドに。そのことは野尻本人、そして担当の田口顕人エンジニア共に気にしていたという。

しかし、土曜日の第11戦ではフロントロウスタートから優勝争いに絡んで3位。優勝したチームメイトの岩佐歩夢、2位に入った太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）に最後まで食らいつくレースペースで、野尻も手応えを感じていた。

迎えた日曜の第12戦ではポールポジションを獲得。これまでの野尻は、強烈なダウンフォースを活かしてS字などの高速コーナーがある前半セクターで驚異的な速さを見せ、ポールをもぎ取ってくるのが定番だったが、今回はヘアピンやシケインといった低速コーナー……野尻のマシンがむしろ苦手としてきたようなコーナーがある後半セクターでライバルを上回っていた。このことからも、野尻号がこれまでとは違うコンセプトのマシンを持ち込んできているのは明白だった。

大苦戦した10月の富士ラウンドで得たヒントを基に、セットアップをしてきたという田口エンジニア。前半セクター重視から後半セクター重視のセットアップに変えてきたといった単純な話ではなく、以前のようなセクター1のパフォーマンスが出し切れない中でも「トータルで高い次元に入れた」のが今回のマシンだという。

そして決勝では安定したペースを発揮して完勝。野尻は記者会見で次のように語った。

「ファンの皆さんにはだいぶお待たせしてしまいました」

「その中でも今年は、レースが特にうまくいかなかったシーズンでした。僕も含め、チーム全員で前を向きづらい状況の時もありましたが、そこからみんなでしっかり前を向き、一歩一歩やって来れたことが最後に……ちょっと遅いと言えば遅いですが実を結びました。みんなで一生懸命支え合いながら頑張ってきて本当に良かったなと思っています」

「今までにないくらいレースペースも良かったです。これまでは1日良くてももう1日がダメというパターンもあったので、ちょっと心配事はありましたが、今日は昨日と同じように良いクルマのバランスで走れました。他のサーキットでも同じことができるのかを早く知りたいような、そんなポジティブな状況です」

「ここまでたくさんの方々に支えられてやってきているので、最後にようやくこういった結果を出せて本当に嬉しく思いますし、改めて支えてくださる多くの方にお礼を申し上げたいなと思います」

「正直、自分の方のクルマは調子悪いなとずっと思っていたところがありましたが、その中でもしっかり走れる状態に持って来れることが分かりました。弱気になって、少し諦めかけていた時もありましたが、しっかり前を向いてやれば必ず解決できる方法があるんだということも分かりましたし、それは今後の自分に向けてすごく良い経験になったと思います」

今季は苦戦が続き、「前を向きづらい状況」があったと話す野尻。それでもハードワークを続け、巻き返せた要因はと問うと「ハードワークを続けられたとは思ってないです。だいぶ自分の感情に流されてましたよ」と返答。自らを必要以上に大きく見せようとしない、等身大な野尻らしいコメントと言えた。

「もうダメだなと思っていた時も多かったですし、100％そこにコミットしてやれていたかというとそういう感じではありませんでした」

「ただ、それを0にしちゃうと終わってしまうので、『なるべく頑張ろう』『ちょっとでも良いから頑張ろう』と、自分の精神とのバランスをとりながらやっていたのが、最終戦の優勝には繋がっているのかなと思いますが、逆にそれが最終戦（での今季初優勝）になってしまった要因のひとつでもあるかなと思います」

「僕の気持ちが強ければもっと早く結果が出ていた可能性もありますし……そこはわからないですが。反省はしてます（笑）」

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