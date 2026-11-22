レースレポート

スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

未勝利で終わってなるものか！ ベテラン野尻智紀が意地の完勝ポールトゥウイン｜スーパーフォーミュラ最終戦決勝レポート

スーパーフォーミュラ最終戦の決勝レースは、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）が優勝した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/22 8:21

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Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

11月22日、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラ第12戦（最終戦）の決勝レース（31周）が行なわれた。優勝したのは野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。

2026年のスーパーフォーミュラも、ついにシーズンフィナーレの時を迎えた。チャンピオン争いは前日の第11戦で決着し、太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が初の王座を獲得。DANDELIONはチームタイトルも含めダブルタイトルを手にした。

そんな中迎えた最終戦。前日に優勝争いを繰り広げた岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）、太田、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）はいずれもグリッド2列目以内を確保。ポールポジションには野尻がつけ、その隣2番グリッドには前戦で苦戦した福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）が食い込んだ。

なお9番グリッドを獲得していた小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）はピットレーン出口閉鎖までにコースインが間に合わず、無念のピットスタートに。どうやらシフト系のトラブルがあった模様だ。

スタートでは野尻、福住、岩佐のトップ3は変わらず。その後ろでは太田と牧野任祐のDANDELION勢が抜きつ抜かれつのバトルを展開していたが、小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）が牧野を抜いて5番手に上がってきた。

そのさらに後方では坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）が野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）を抜きにかかった際にフロントウイングを破損し緊急ピットイン。最後尾に落ちた。坪井は第10戦富士はトラブルでクラッシュ、前日の第11戦は予選のクラッシュの影響で後方からのスタートを強いられ無得点に終わっており、3戦連続で厳しいレースとなった。

野尻のペースは良く、他を上回る1分40秒台前半のタイムを刻んで福住に対して3秒以上のマージンを築いた。そして8周目にピットウインドウがオープンとなった際には、太田に抜かれて4番手に落ちていた岩佐、そして牧野がピットインしたが、その他の上位陣はステイアウトを選択した。

タイヤの性能劣化を報告していた福住は11周目にピットインし、岩佐の前で復帰。しかしタイヤのウォームアップに苦しみ、アウトラップで岩佐にオーバーテイクを許してしまった。

トップの野尻も続く12周目に、オーバーテイクシステム（OTS）を使ってプッシュした後にピットイン。岩佐、福住の前でコース復帰し、事実上のトップの座を守った。

太田はレース後半に入ってもステイアウトを継続。ピットイン組のトップは、その37秒ほど後方にいる野尻だったが、その後ろの岩佐と福住は互いに争っていたこともあってか、野尻に対して15秒以上離された。

太田は26周目にようやくピットイン。ただ野尻はその直前に1分39秒台のペースで猛然とプッシュしていたため、太田は野尻の前でコース復帰することはできなかった。これで野尻が正真正銘のレースリーダーとなった。

最後までステイアウトを続けていたルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）は29周目にピットに入り、野尻、太田の後ろでコースに戻ったが、コールドタイヤに苦しむ間に岩佐、福住、牧野、小林可夢偉に立て続けに抜かれてしまい、初表彰台への望みは儚くも消えてしまった。

野尻はそのままトップでチェッカー。今季初勝利を挙げ、TEAM MUGENに加入した2019年から続く優勝シーズンを8年連続に伸ばした。

太田は最終ラップに1分38秒182というファステストラップを記録して野尻の2.5秒差まで迫るも2位に終わった。太田はこれで今季8度目の表彰台となり、王者となったシーズンを力強く締め括った。3位は岩佐だった。

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