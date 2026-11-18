スーパーフォーミュラ

今季ベストリザルトは20位。悩める笹原右京はSF最終ラウンドで無得点から脱せるか？ 前回富士では「初めて変な現象が起きなかった」

2026年のスーパーフォーミュラで無得点に終わっている笹原右京。第10戦富士ではトラブルで今季5度目のリタイアを喫したものの、レースに向けた手応えが今季で一番あったと語る。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/18 9:40

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写真：: Masahide Kamio

今週末、鈴鹿サーキットで行なわれるスーパーフォーミュラ第11戦・第12戦。同大会をもって2026年シーズンは閉幕となるが、REALIZE KONDO RACINGの笹原右京は未だ入賞がない。

笹原は今季、ジャック・ドゥーハンが契約に至らなかったKONDO RACINGの4号車のシートに滑り込む形で加入。笹原としても、テストで乗車経験があった4号車の抱える課題を認識しており、簡単な挑戦にならないことは覚悟した上での参戦だったが、様々なことが噛み合わず惨憺たる1年となってしまっている。

開幕前テストからパフォーマンスを出せずにいた笹原。開幕のもてぎ大会は「記憶から消したいくらい」と話すほどで、エンジニアのコシモ・プルシアーノともうまく噛み合っていないように見えた。5月の鈴鹿大会では振動問題が悪化して2戦共にリタイアした。

その後4号車は振動対策が施され、トラックエンジニアが米林慎一氏（スーパーGT・GT300のKONDO RACING 56号車のエンジニアとしても知られる）に変更されるなど、体制面でも心機一転を図ったが、ここまで10レースを終えての笹原のベストリザルトはなんと20位。リタイアは5回を数える。今季スーパーフォーミュラで20位より上の順位でレースを終えたことが一度もないドライバーは、笹原のみである。

ただそんな笹原も、10月に富士スピードウェイで行なわれた第9戦・第10戦では、これまでと違い比較的スムーズにレースウィークを進められたという。特に日曜の第10戦はレースに向けて今季で一番自信があったようだが、エンジンの不調を訴えて無念のガレージイン。このレースは多くのマシンがリタイアするサバイバルとなっただけに、完走するだけでも今季ベストリザルトは更新できたはずだ。

第10戦後の取材で、笹原は今シーズンここまでを振り返って次のように語った。

「ぶっちゃけ良くはないですが、そりゃそうだなと思うのは、ちゃんと走れる機会が他の人の半分以下だったからです。トラブルが出てしまっているのも事実です」

写真: Masahide Kamio

「もちろんチームも頑張っているし、トヨタ側もエンジンで頑張ってくれていますが、シーズン途中でエンジニアリングの配置も変わったりしている中で、しょうがない部分もありましたね。まずは振動問題を解決して、ちゃんと走れるクルマにするところからのスタートでしたから。他チームは（前年）12月のテストから次のシーズンに向けて色々と準備しているわけですからね（※笹原は2月のテストからの合流）」

「今日はエンジンのトラブルでリタイアになりましたが、順位やパフォーマンスには表れていないものの、今までセットアップなどでたくさん起きていた変な現象……『なんでこれをやってこうなっちゃうの？』といったことが今週はありませんでした。自分が感じたこと、やったこと、そしてその結果がちゃんと結び付いたのは今年で初めてで、これはポジティブなことでした」

「ただ今日に限って、今までで一番レースで行けそうという感じでした（笑）。最初の方はロマン（スタネック／10位入賞）やジュリアーノ（アレジ／9位入賞）と争っていて、彼ら2台よりも全然速そうな感じでした。タイヤのデグラデーション（性能劣化）もなさそうな雰囲気だったので、タラレバですけど、生き残っていたら……」

TEAM MUGENでシーズン2勝を挙げた2022年シーズンを最後に、スーパーフォーミュラでの入賞がない笹原。今週末の鈴鹿ラウンドで、苦しい状況から巻き返し、意地を見せることができるか。

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