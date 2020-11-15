スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス予選｜タイム結果

【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス予選タイム結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'24''140

2. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'24''155

3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'24''257

4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'24''686

5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'24''783

6. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1'25''305

7. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'25''601

8. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'56''455

-- 以下、予選Q2で決定 --

9. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'24''873

10. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'25''080

11. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'25''146

12. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'25''155

13. 山下健太（KONDO RACING） 1'25''193

14. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'25''634

-- 以下、予選Q1で決定 --

15. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'25''889

16. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'26''835

17. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1'26''336

18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'27''168

19. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'54''629

20. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG）