スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス予選｜タイム結果
2020スーパーフォーミュラ第4戦オートポリスの公式予選が行なわれ、 野尻智紀（TEAM MUGEN）がポールポジションを獲得した。
【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス予選タイム結果】
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'24''140
2. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'24''155
3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'24''257
4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'24''686
5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'24''783
6. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1'25''305
7. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'25''601
8. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'56''455
-- 以下、予選Q2で決定 --
9. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'24''873
10. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'25''080
11. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'25''146
12. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'25''155
13. 山下健太（KONDO RACING） 1'25''193
14. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'25''634
-- 以下、予選Q1で決定 --
15. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'25''889
16. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'26''835
17. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1'26''336
18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'27''168
19. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'54''629
20. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG）
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