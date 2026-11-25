スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

小林可夢偉が示したベテランの価値。前年無得点のSFトヨタ育成チームを入賞圏内まで押し上げ……担当エンジニアが語るフィードバック面での貢献

小林可夢偉は今季、前年ノーポイントに終わったKDDI TGMGP TGR-DCで5回の入賞を記録。マシンのセットアップの方向性を定め、パフォーマンスの底上げに貢献した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/25 8:09

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Kamui Kobayashi, KDDI TGMGP TGR-DC

写真：: Masahide Kamio

小林可夢偉は、2026年シーズンのスーパーフォーミュラをランキング14位で終えた。ついに40歳を迎えた彼にとって、今シーズンは10年以上続くスーパーフォーミュラキャリアの中で、ある意味で新たなフェーズに突入した1年と言えた。

これまでは、長年続く小林可夢偉のスーパーフォーミュラ未勝利にいつ終止符が打たれるのかに注目が集まってきた。何より、本人も勝つことに強く執着してきた。一時はシリーズからの引退を仄めかしたようなこともあったが、それでも「1回くらいは勝ちたい」「1勝しなければ辞められない」と、現役を続けてきた。

だからこそ近年は、とにかく勝ちを狙った奇抜な動きも目立った。昨年のSUGO戦では、「男前見せましょうよ！」とウエット路面でスリックタイヤを履くギャンブルに挑戦し、喝采を浴びた。逆にチャンピオン獲得の権利があった2019年の最終戦では、当時のルールの抜け穴を突く形で、ドライ路面ながらウエットタイヤでスタートするという奇策を見せたこともあった。

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しかし彼は今年、長年所属したKCMGを離れてトヨタの育成チームKDDI TGMGP TGR-DCへと移籍した。これは、苦戦するチームの立て直しを期待されての人事であった。

KDDI TGMGP TGR-DCは昨シーズン発足。当時は小高一斗、平良響、野中誠太という3人のドライバーを競わせ、シーズン途中でドライバー入れ替えも実施するという珍しい方式も採用した。しかしチーム全体としてマシンのパフォーマンスが上がらず、ノーポイントに終わってしまった。

そこに加入したのが小林可夢偉であり、ルーキーの小林利徠斗とダブル小林コンビでシーズン開幕を迎えた。ベテランの可夢偉がエンジニアと共にマシンセットアップの方向性を煮詰めていき、利徠斗は経験を積み重ねていくことにフォーカスするという役割分担が図られた。

利徠斗も開幕前テストの段階ではマシンに手を焼き渋い表情だったが、シーズン中盤には予選で何度かシングルグリッドも獲得できるようになり、最終的には7位入賞と8位入賞を1回ずつ記録した。

彼は5月の鈴鹿戦の際、先輩である可夢偉の貢献についてこう話していた。

Rikuto Kobayashi, KDDI TGMGP TGR-DC

写真: Masahide Kamio

「昨年末のテストの時は、3日間かけてバランスを整えたのですが、アンダーステアもオーバーステアも出ていないのにタイムが遅いという状況で、『ここからテストも少ないのにどうしよう』と思っていました」

「ただ、可夢偉さんは1回のテストの中で繊細かつ多くの情報を得て、大胆に方向性を変えながら色々と探り、良い方向に当てはめていくのが本当にすごいです。可夢偉さんのおかげでここまで来られているというのが非常に大きいと思います」

先日行なわれた鈴鹿での最終ラウンドでも、W小林は土日の第11戦・第12戦で共に予選トップ10入り。中でも可夢偉は第11戦で5位、第12戦で6位と今季ベストのパフォーマンスを見せ、トヨタ勢の中では同週末に最もポイントを稼いだドライバーとなった。

可夢偉自身も第11戦を終えた際のインタビューで「今日みたいなレースでも十分成長が見えたと思うし、結構戦えるところまで来ていると思う。あとは安定して結果を出せるようになれば本当に良いチームになる」と語っており、育成チームとして十分な戦闘力を得られたことに一定の満足感を示していた。

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そんな可夢偉と共にシーズンを戦ってきたエンジニアは、今季のスーパーGT・GT500クラスではホンダ陣営のTEAM KUNIMITSUでタイトルを獲得した星学文エンジニア。彼も可夢偉の貢献によって、トヨタ勢の上位チームと対等に戦えるレベルになってきたのではないかと語った。

シーズン中、どういったところで“可夢偉効果”を感じたか尋ねると、星エンジニアは次のように述べた。

「可夢偉さんはF1、WEC（世界耐久選手権）、スーパーフォーミュラで長いこと乗られているので、クルマの良い時、悪い時をよく知っていると思います。クルマの方向性を変えて、方向性を定めていく上での、良い・悪いの判断はルーキードライバーと比べて優れているというか、可夢偉さんなりの経験値を持っていますね」

Kamui Kobayashi, KDDI TGMGP TGR-DC

写真: Masahide Kamio

「シーズン前半はとにかく可夢偉さんとエンジニアで話をして方向性を定めながら、今週末はこれをテストして、次のセッションではこれをテストして……ということを散々やらせてもらい、少しずつ今年のまとめに入っていきました。今週末の鈴鹿では方向性を探る作業はなく、単純にレースウィークのコンディションに合わせていくというところだけの作業でした。少なくとも鈴鹿に関しては、そういったところに持っていくことができました」

「他のサーキットではうまくいっていないところもあるので、そこは来季以降の課題になると思いますが、今回はトヨタ勢トップも取れました。日曜のレースは仁嶺（福住仁嶺／NTT docomo Business ROOKIE）の後ろでしたが、そういったところと戦えるようにはなってきていると思うので、この辺りをベースに、来年以降は他のサーキットでも積み重ねができればと思っています」

星エンジニアは、マシンセットアップの方向性を定める上で、可夢偉はより正確な評価を下せると話したが、これは単純にその時その時のマシンのフィーリングがアンダーステアだオーバーステアだといった表面的なフィードバックを超えて、その先にどのようなパフォーマンスのポテンシャルがあるのかを感じ取れる、ということのようだ。

「バランス的なアンダー／オーバーというのは、ドライバーとして一番分かりやすいポイントだと思います。ただ可夢偉さんはそこだけではなく、『アンダーだけどこっちの方がパフォーマンスが高いんじゃないか』『アンダーさえ直せば、ポテンシャルは高いんじゃないか』といった判断ができます」

「同じエアロ（エアログリップ＝ダウンフォース）の量が取れているマシンでも、セットアップの中身は違っていたりします。可夢偉さんにはそういった表面上の部分だけではなく、こっちの方が予選一発のパフォーマンスが高い、こっちの方がレースで強い、といったことを感じ取ってもらう中で、（うまく）クルマづくりができたんじゃないかと思います」

スーパーフォーミュラでは、優秀なエンジニアとスピードに秀でたドライバーが揃えば結果が出せるとは限らない。その中で、誰よりも豊富な経験値を誇る“世界のKOBAYASHI”が自らの価値を改めて証明した……そんな1年だったと言える。

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