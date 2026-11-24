スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

雨が降っても、レースを見せたい……スーパーフォーミュラが視認性確保目指し補助灯をテスト。その効果と課題を聞く

スーパーフォーミュラは開発テストを通して、雨天時の視認性改善に取り組んでいる。リヤに追加の補助灯を取り付けてのテストでは、一定の手応えが得られているようだ。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/24 3:54

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CN開発テスト

写真：: JRP

スーパーフォーミュラでは、もう雨のレースはほとんど見られないのではないか。天候不良によるレースの短縮・中止が続いた今年の春には、そんな脱力感に苛まれた。しかし関係者は今も、雨の中でも観客にエキサイティングなレースを届けるべく、努力を続けている。

今季序盤戦は立て続けに天候に祟られた。4月の開幕戦もてぎは、セーフティカースタートが切られるも雨量増加により赤旗、その後再びセーフティカーで数十分先導した後にレースが再開されたが、直後にアクシデントが発生したことでまたセーフティカー……といった具合で、ほとんどレーシングスピードで走ることがないまま、予定のレース距離の6割ほどしか走れずチェッカーが振られた。5月の第3戦オートポリスは雨と霧に見舞われ、1周目に赤旗が出されてそのまま終了。レース不成立・中止に終わった。

こういった状況は今年に限ったものではなく、昨年も秋の富士ラウンドが天候不良でキャンセルされたりと、近年はフルウエットのコンディション下でレースアクションが見られなくなっている。ただダウンフォースの大きいフォーミュラカーが車体の床面から巻き上げるウォータースクリーンはかなりのものであり、ドライバーが十分な視界を得られない現状では、安全を第一に考えてレースをストップするという判断も致し方ない。

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水飛沫の量を減らすというアプローチは、車体自体の改良が必要となるため、短期的には難しいかもしれない。しかし水飛沫が上がって視界が制限される中でも、他車の存在をしっかりと認識してレースができるよう、とある試みが行なわれた。それが車両後方に追加の補助灯を搭載してのテストだ。

スーパーフォーミュラでは定期的に開発テストを実施しており、その中でカーボンニュートラルに対応した製品の確認や、より良いレースを行なうためのトライなどが行なわれている。今月モビリティリゾートもてぎで行なわれたテストでは、散水車を使って擬似的なウエットコンディションを作り出した上で、仕様違いのウエットタイヤの確認、そして前述の補助灯の確認が行なわれた。

開発テスト用に、突貫工事で追加のライトを装着

写真: JRP

スーパーフォーミュラSF23では、衝撃吸収構造の先端のリヤライトが赤く点滅、そしてリヤウイングの翼端板後端も赤く点灯するようになっている。そこに追加で補助灯を取り付けた時にどういった見え方をするのか、開発車両のドライバーでありJRPアスリート委員会の委員長である山本尚貴が、同じく開発ドライバーである国本雄資が駆るマシンを追走して検証した。

山本曰く、まだまだ完璧なソリューションではなく課題もあるというが、それでも視認性改善に確かな手応えが得られたようだ。

テストの最初は、補助灯を下向きに設置して真下を照らすような形での走行。しかしそれでは「跳ね上がる水煙が最も濃いところに光を当てるので、真っ白なウォータースクリーンに敵わず、光がほとんど消えてしまった」という。その後は少し外向きに角度を変え、光の照射がハの字になるようにしたところ、水煙のあまり濃くない部分が照らされるようになり、見え方が改善した。

「最後にもっと外側に広げたいという話をしたのですが、現状のアイテム的にはそれ以上広げられないということだったので、試しにドライバーに向けて真正面に当ててみることにしました」

ドライバーに向けて黄色い光を直撃させるというと、一般道で走る人間としては、対向車から照射されるハイビームの光を連想してしまうため、得策ではないのではと思ってしまうが、山本によると実はこの方向が「抜群に良かった」という。

写真: JRP

「簡単に言うとレーザーポインターのような感じで、確かに刺激があって強い光なので眩しさはあるのですが、光量と光軸が良かったのか、水煙を突き破ってドライバーのところに光が届いてきました。あれだけウォータースクリーンが上がっていても、なんとなくクルマの位置が分かったのは近年で初めてくらいでした」

今後もこのアイデアをブラッシュアップしていき、慎重に検討を進めていきたいとした山本。ポジティブなフィードバックはあるものの、現時点ですぐに投入に踏み切れるというものではなく、いくつかの課題もあるという。

例えば、黄色い光は位置によってイエローフラッグのデジタルパネルと誤認してしまうリスクはないのか、という点もある。光の色は何色がベストかも検討材料になるだろう。また、今回補助灯で照射した光は山本が「レーザーポインター」と表現したようにまっすぐで直線的な光であったため、前を走るマシンがコーナーを旋回中（つまり自分の車両と向きが一致していない）場合は見えにくいという課題もあるという。この辺りは直線、斜めの2方向で照らすような形にできるかも確認したいところだ。

もちろん、雨の中でレースをするためには視界確保だけではなく、アクアプレーニングなどを避けるためにタイヤのサポートも重要。もてぎでの開発テストではケーシング（構造）違いの7パターンのウエットタイヤが持ち込まれて確認作業を行なったという。開発ドライバーの山本、国本からのコメントは「思い通りの結果にならなかった」「もう少し煮詰める時間が必要」と、補助灯と比べるとトーンは落ちるが、「安心して攻められる」ウエットタイヤの開発が鋭意進められている。

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