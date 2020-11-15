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スーパーフォーミュラ / 第4戦：オートポリス / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス｜決勝順位速報：野尻がポールトゥウィン！

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スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス｜決勝順位速報：野尻がポールトゥウィン！

2020スーパーフォーミュラ第4戦オートポリスの決勝レースが行なわれ、 野尻智紀（TEAM MUGEN）が優勝した。

【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス決勝結果】
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
2. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋0.663s
3. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）＋9.735s
4. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG）＋10.760s
5. 山下健太（KONDO RACING）＋11.455s
6. 松下信治（Buzz Racing with B-Max）＋12.114s
7. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）＋13.273s
8. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）＋17.519s
9. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋19.660s
10. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋23.593s
11. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋24.379s
12. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋25.276s
13. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）＋28.272s
14. 笹原右京（TEAM MUGEN）＋29.400s
15. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）＋36.400s
16. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）＋37.326s
17. 大嶋和也（ROOKIE Racing）＋37.794s
18. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG）＋56.079s
19. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）＋30laps
20. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）＋37laps

 

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