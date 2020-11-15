【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス決勝結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）

2. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋0.663s

3. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）＋9.735s

4. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG）＋10.760s

5. 山下健太（KONDO RACING）＋11.455s

6. 松下信治（Buzz Racing with B-Max）＋12.114s

7. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）＋13.273s

8. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）＋17.519s

9. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋19.660s

10. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋23.593s

11. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋24.379s

12. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋25.276s

13. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）＋28.272s

14. 笹原右京（TEAM MUGEN）＋29.400s

15. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）＋36.400s

16. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）＋37.326s

17. 大嶋和也（ROOKIE Racing）＋37.794s

18. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG）＋56.079s

19. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）＋30laps

20. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）＋37laps