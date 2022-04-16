2022シーズン最初のポールシッターは14号車ENEOSスープラ！ ｜スーパーGT開幕戦岡山：予選タイム結果
岡山国際サーキットで行なわれている2022スーパーGT開幕戦。土曜午後の公式予選では、GT500クラスは14号車ENEOS X PRIME GR Supra、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORTがポールポジションを獲得した。
【GT500クラス】
1. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'17.251
2. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'17.387
3. #100 STANLEY NSX-GT 1'17.544
4. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'17.729
5. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1'17.812
6. #36 au TOM'S GR Supra 1'17.834
7. #12 カルソニック IMPUL Z 1'17.859
8. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'18.126
ーー以下Q1で敗退ーー
9. #23 MOTUL AUTECH Z 1'17.697
10. #8 ARTA NSX-GT 1'17.717
11. #64 Modulo NSX-GT 1'17.724
12. #17 Astemo NSX-GT 1'17.822
13. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'17.950
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 1'17.993
15. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 2'48.067
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'24.286
2. #96 K-tunes RC F GT3 1'24.368
3. #10 TANAX GAINER GT-R 1'24.418
4. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'24.532
5. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1'24.566
6. #9 PACIFIC hololive NAC Ferrari 1'24.761
7. #7 Studie BMW M4 1'24.762
8. #88 weibo Primes ランボルギーニ GT3 1'24.857
9. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1'24.871
10. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'25.023
11. #65 LEON PYRAMID AMG 1'25.069
12. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'25.108
13. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 1'25.259
14. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'25.607
15. #2 muta Racing GR86 GT 1'25.877
16. #50 Arnage MC86 1'26.992
ーー以下Q1で敗退ーー
Q1グループAで敗退
#11 GAINER TANAX GT-R 1'25.693
#60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'25.757
#30 apr GR86 GT 1'25.766
#55 ARTA NSX GT3 1'25.798
#22 アールキューズ AMG GT3 1'27.091
#48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'27.635
Q1グループBで敗退
#34 BUSOU raffinee GT-R 1'25.820
#360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'25.960
#31 apr GR SPORT PRIUS GT 1'26.920
#5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
#25 HOPPY Schatz GR Supra
日産Z好調、23号車トップタイム。上位5台は0.081秒差以内の接戦に｜スーパーGT開幕戦岡山：公式練習
開幕ポールは14号車ENEOSが奪取。トップ6に4台スープラ｜スーパーGT開幕戦岡山：GT500予選