レースレポート

スーパーGT 第7戦：オートポリス

3時間の戦略ゲーム。STANLEYが今季2勝目、選手権首位au TOM’Sはペナルティで8位……両者の差は3点に｜スーパーGT第7戦決勝レポート

スーパーGT第7戦オートポリスの決勝レースでは、100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTが優勝した。

戎井健一郎

編集: 2026/10/18 10:50

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Naoki Yamamoto, Tadasuke Makino, Team Kunimitsu

写真：: Masahide Kamio

10月18日（日）、オートポリスでスーパーGT第7戦の決勝レースが行なわれた。3時間の長丁場を制したのは、GT500クラスが100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT（山本尚貴／牧野任祐）、GT300クラスが96号車K-tunes RC F GT3（新田守男／高木真一）だった。

令和8年熊本地震の復興支援大会として開催される今回の第7戦。舞台のオートポリスは大分県に位置しているものの熊本県との県境付近にあるため、熊本とのゆかりも深い。地震の被災者も100名ほどサーキットに招待されたという。

今季最後のフルウエイト戦となる今回のレースは、シーズン最長の3時間フォーマット。2回の給油義務があり3スティントに分かれ、タイヤマネジメントが問われる一戦だ。

標高が高く天気に翻弄されやすいオートポリスも、今週末は晴天に恵まれた。直前のウォームアップ走行の時点での気温は25℃、路面温度は31℃だった。

GT500クラス

GT500クラスはポールポジションから4番グリッドまでが前戦SUGOと同じ。ポールポジションは64号車Modulo HRC PRELUDE-GTだった。ランキング2番手の17号車Astemo HRC PRELUDE-GTは2番グリッド、ランキング3番手の100号車STANLEYが4番グリッドを確保した一方、ポイントリーダーの36号車au TOM’S GR Supraは8番手からスタートとなった。

スタートからしばらくは64号車Modulo、17号車Astemo、19号車WedsSport BANDOH GR Supraのトップ3は変わらず。しかしGT300のトラフィックが目の前に現れ始めた7周目に動きがあった。Astemoの野村勇斗はセクター3でModuloのイゴール・オオムラ・フラガがトラフィックに詰まった隙をついてオーバーテイク。首位に立った。

そしてその直後、7番手スタートの16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTがピットイン。開始からわずか10分ほどしか経過していないタイミングでだ。これにより16号車はクリーンエアで走行してアンダーカットを狙う作戦と思われたが、燃費的にもタイヤのマイレージ的にも、簡単な戦いにはならないのではと思われた。

開始から40分が経過した23周目、GT300のアクシデントによってセーフティカー（SC）出動。ピットレーン入口はクローズされた。この時点で1回目のピットストップを終えていたのは4台で、その先頭は16号車ARTA。各車のギャップが縮まる上に燃費も稼げるため、16号車にとっては追い風になったと言える。

29周目にリスタートが切られると、64号車Moduloを抜いてトップに入っていた12号車TRS IMPUL with SDG Zがピットイン。Moduloも34周でピットに向かった。彼らは上記のSC前ピットイン組4台の40秒ほど後ろに回ってしまい、コース上で大幅にタイムを稼ぐか、再度のSCを期待するしかない状況にあった。

レース開始から1時間10分を過ぎ、100号車STANLEYのみがまだ1度もピットストップすることなく周回を重ねていた中、2番手（事実上のトップ）を走っていた16号車ARTA野尻智紀は、巧みなブロックラインで17号車Astemoのルーキー野村を抑えていたが、野村は41周目の3コーナー立ち上がりで並びかけ、オーバーテイク完了。Astemoが再びレースをリードする立場に戻った。

100号車STANLEYは山本尚貴がレースの約半数の距離を走り切ってピットイン。牧野任祐に交代した。これでトップ3のオーダーは17号車Astemo、16号車ARTA、19号車WedsSportとなった。

レース折り返しとなった直後、またもGT300で起きたアクシデントにより2度目のセーフティカーが出された。これで再び各車の差が縮まることから、2回目のストップでは給油が長くなることが予想される早めピットイン組にとっては向かい風、逆にファーストスティントを伸ばしに伸ばして2回目の給油を短くできる100号車STANLEYにとっては追い風と言えた。

セーフティカーが解除されてからは多くのマシンが2回目のルーティンストップに向かう中、1回目のピットストップを終えたばかりの100号車STANLEYもピットへ。サクセスウエイトによる給油時間のハンデがかかっていたものの、それでも給油義務を完了したマシンのトップに立つことに成功した。

100号車STANLEYの後ろにつけたのは、36号車au TOM’S。給油ハンデによる1回目のピットストップでのロスはSCによってほぼ帳消しになったとも言え、レースペースの良さや燃費の良さも味方に大きく順位を上げてきた。なんと100kg最大ハンデでの優勝もあるのか……そう思われたが、au TOM’Sを駆る坪井翔は残り1時間を切って12号車IMPUL、38号車KeePer CERUMO GR Supra、23号車MOTUL Niterra Zに立て続けにオーバーテイクを許すなど、一気に苦しいペースに転じた。

ピックアップ（タイヤかすがタイヤの接地面に付いてしまう状況）の影響からか、2番手以下の順位が目まぐるしく変わった。しかし2番手KeePer CERUMO、3番手MOTULで、au TOM’Sはその後ろ4番手というオーダーで落ち着き始めていた頃、au TOM’Sにピット作業違反による痛恨のドライブスルーペナルティが出された。ピット作業では給油とタイヤ交換を同時に行なうことができないが、チームによると両作業がオーバーラップしてしまったようだ。坪井は残り25分でこのペナルティを消化し、9番手に落ちた。

STANLEYの牧野は力強いペースで首位の座を守り切り、第4戦富士に続く今季2勝目を挙げた。2位は38号車KeePer CERUMO、3位は23号車MOTULだった。

au TOM’Sはペナルティで後退した後に追い上げるも8位。これにより、au TOM’Sの坪井、山下健太組と優勝したSTANLEYの山本、牧野組のポイント差は3点に縮まった。au TOM’Sが4連覇か、プレリュードのデビューイヤーにSTANLEYが久々王座か……ただ、もてぎ大会では2レースが行なわれるため、その他のライバルもまだ逆転が可能だ。

GT300クラス

GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORTが今季2度目のポールポジションを獲得。予選2番手の2号車HYPER WATER INGING GR86 GTはQ1での走路妨害により2グリッド降格となり、52号車Green Brave GR Supra GTが2番グリッド、25号車HOPPY Schatz GR Supra GTが3番グリッドに繰り上がった。

GT500よりもピット戦略の幅が広く取れるGT300は、スタートから10分を過ぎてピットウインドウがオープンした直後から、5号車マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号と4号車グッドスマイル 初音ミク AMGがピットインし、給油のみのスプラッシュ＆ゴーを敢行した。2回目のピットストップをフルサービスとする代わりに、1回目のピット作業を大幅に短縮してタイムを稼ぐ戦略だ。

ポールスタートの61号車SUBARUは序盤30分にわたってトップを守っていたが、後ろの2号車HYPER WATERと52号車Green Braveのペースが良く、プレッシャーをかけられる展開に。17周目にはHYPER WATERに、18周目にはGreen Braveに、共に第2ヘアピンの飛び込みでオーバーテイクを許してしまった。

そんな中、31号車apr LC500h GTがクラッシュしたことでセーフティカー（SC）出動。SC明けに数台がピットに向かったが、上位陣に動きは見られなかった。

2号車HYPER WATERは37周、52号車Green Braveは41周にピットイン。前者はタイヤを交換、後者はタイヤ無交換と状況が異なる中、2台は接近戦となった。HYPER WATERの堤優威、Green Braveの野中誠太は数周にわたってサイドバイサイドのバトルを繰り広げたが、野中は3コーナーの立ち上がりでダスティな路面に乗った際に姿勢を乱してスピン。ウォールにクラッシュしてしまった。優勝候補の一角が脱落し、2度目のセーフティカーが出された。

この時点で一度もピットに入っていなかったポイントリーダーの56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-RはSCリスタートと共にピットに入った。ここで木村偉織からジョアオ・パオロ・デ・オリベイラへのドライバー交代、タイヤ交換含むフルサービスを行なうと、次の周に再びピットに向かって義務消化のための短い給油を行なった。レースを実質的な2スティントとする戦略だ。

様々な戦略が入り乱れた結果、トップは7番手スタートの96号車K-tunes RC F GT3。2番手は360号車RUNUP × SOL GT-Rと続いた。彼らはタイヤ無交換のピットストップを駆使してタイムを稼いだのだ。

波乱のレースで戦略をうまく決めたK-tunesはトップでチェッカー。新田守男、高木真一の往年の名コンビが、久々の勝利を挙げた。なお、59歳で来年1月に還暦の新田は、故・高橋国光さんが持っていたスーパーGT最年長勝利記録を更新したという。

2番手には360号車RUNUPを抜いた666号車seven x seven PORSCHE GT3R EVOが滑り込んだが、彼らは2回の義務ピットイン（給油含む）を適切に消化できておらず、ペナルティで降着。これでRUNUPが2位となった。さらには4番手チェッカーの88号車VENTENY Lamborghini GT3にも許可されていないSC中のドライバー交代でペナルティが出され、5番手チェッカーの65号車LEON PYRAMID AMGが3位に滑り込んだ。

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