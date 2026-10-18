カルチャー

F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中

アストンマーティンの謎のレーシングカーが、ポール・リカール・サーキットを走行しているのが目撃された。F1マシンとハイパーカー”ヴァルキリー”を足して2で割ったような出で立ちに、注目が集まっている。

Alex Harrington

編集: 2026/10/18 2:24

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Aston Martin logo on the Aston Martin AMR21

写真：: Glenn Dunbar / Motorsport Images

フランスのポール・リカール・サーキットで、アストンマーティンの謎のレースングカーがテスト走行していたのが目撃された。この車両は一体何なのだろうか？

実はこの車両が目撃されたのは初めてではない。今年の4月に初めてWEB上で目撃情報が相次ぎ、プライベート飛行場やポルティマオでも走る姿が目撃されている。しかし、アストンマーティンは沈黙を守っている。

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その外観は、まるでF1マシンとハイパーカーが融合したようだ。

一見すると、確かにここ数年発表されてきたハイパーカーの姿に似ている。しかしノーズはかなり細身であり、サスペンションアームが露出、コクピットもクローズドではなくオープンで、ヘイローが取り付けられている……F1マシンから大きな影響を受けているのは間違いない。一方で後方は、ボディワークがタイヤを覆うなど、アストンマーティンのハイパーカー”ヴァルキリー”を彷彿とさせる。

ただひとつ分かることは、その目的は”速く走ること”である。

4月にドイツの自動車雑誌『Auto Motor und Sport』は、ヘッジファンド『シタデル』の創業者であるアメリカの億万長者ケン・グリフィン氏が特注した1台限りの車両であると報じた。同誌によればグリフィン氏は、アストンマーティンに世界最速のサーキット専用車をオーダーしたという。アストンマーティンには数々の速いマシンがあるが、最速ではない……そのため、新たにマシンを作成することになったようだ。

開発を監督しているのは、アストンマーティンF1チームとも提携するエンジニアリング・コンサルタント会社の、アストンマーティン・パフォーマンス・テクノロジーズであると言われている。一部の報道ではエイドリアン・ニューウェイが関わっている可能性も示唆されているが、これはまだ確認されていない。ただ、ニューウェイが描きそうなデザインではある。

エンジン音はヴァルキリーに搭載されているコスワース製6.5リッターV12エンジンに似ていると指摘されている。このエンジンは市販モデルではハイブリッドシステムを搭載しており、最大出力は1160馬力を誇る。

さて気になるのは、F1マシンよりも速いのかということである。前出の『Auto Motor und Sport』は、F1マシンよりもはるかに速い可能性があると主張するが、確かにその可能性は十分にある。

ハイパーカーにはレギュレーションがほとんどない。つまり最低重量制限もなければ、空力制限も全くない。つまり開発はほぼ無制限と言える。F1マシン最大の空気抵抗の元となるタイヤをフェアリングで覆えるだけでも、その効果は全く異なるはずだ。

熟成が進んでいけば、ポルシェ919Evoが記録したニュルブルクリンクのノルドシュライフェのコースレコード（5分19秒55）など、あらゆるコースレコードを塗り替える可能性を秘めた1台ということになる。

ただ、このクルマの最大のライバルとなる可能性のあるマシンがある。それは、ニューウェイがアストンマーティンに加入する以前、レッドブルに所属していた頃に開発したRB17である。このRB17もF1マシンを凌駕する速さを求めており、資金力のある富裕層をターゲットにしている。

前述の通りアストンマーティンは、この車両について公開時期や発売の有無などについて、一切情報を発信しない姿勢をとっている。

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