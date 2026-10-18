カルチャー
【動画】アストンマーティンの”世界最速？”新型ハイパーカー……ポール・リカールで目撃
ポール・リカール・サーキットで目撃された、アストンマーティンの謎のマシン。
編集: 2026/10/18 2:23
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#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen
写真：: FIA WEC / DPPI
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