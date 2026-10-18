スーパーGT 第7戦：オートポリス

「みんなの期待に応えるのがプロだから」骨折明けのNISMO千代勝正、魂の走りでダブルスティント走破。3位表彰台獲得

スーパーGT第7戦オートポリスで3位表彰台を獲得したNISMOの千代勝正は、自身の骨折でチームに迷惑をかけた分、結果で返したいと全力を注いでいたと語る。

戎井健一郎

編集: 2026/10/18 12:39

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#23 MOTUL Niterra Z

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第7戦オートポリスで、23号車MOTUL Niterra Zは3位表彰台を獲得した。千代勝正にとっては骨折からの復帰戦となったが、果敢な走りでダブルスティントを戦い切った。

千代は9月の第6戦SUGOの金曜日にパドックで右足を負傷。右足の中足骨を骨折していることが判明し、翌日からの走行開始を目前にして欠場を強いられた。この骨折に関しては全治2ヵ月と診断されたようだが、千代は懸命な治療によって4週間後のオートポリス戦に間に合わせてきた。

決勝レースを9番グリッドから迎えた23号車は、高星明誠がスタートを担当し、3時間レースの1時間強が過ぎたところで千代に交代した。セーフティカーの巡り合わせも悪く、下位でのレースを強いられていたが、2回目のセーフティカー出動が追い風となって終盤は上位戦線に。千代はライバルたちと抜きつ抜かれつのバトルを繰り広げながら、最終的には3位でチェッカーを受けた。

日産陣営の今季初優勝は叶わなかったが、千代は持てる力は出し切ったと語る。

「後ろから追い立てられて結構苦しい展開ではありましたが、なんとか3位になれて最低限表彰台には立てて良かったと思います」

「今シーズンはパフォーマンスに苦しんでいて、今回も予選は厳しい順位でした。ただレースで強さを見せたかったので、戦略も駆使しながら、ドライバーふたりで踏ん張ってここまで来れました」

「まだ上位2台が見えなかったのでそこは課題が残りますが、僕らが持っている力は出し切ったレースだったし、ドライバーとしてもコース上の争いでは競り合いに負けたくなかったので、気合い入れて走っていました」

「チームを盛り上げるレースをしたかったし、日産陣営としていつまでも低迷しているわけにはいかないので。そこを引っ張っていくのがドライバーだと思うし、気持ちで負けないように走りました。苦しいけど、僕らはもがいているので、まだ諦めないぞという気持ちでやっていきたいです」

写真: Masahide Kamio

並々ならぬ気合いで走っていたと明かす千代。本来の見立てよりも倍のスピードで回復させた右足は、本調子だったのだろうか？ 回復具合を尋ねたが、しっかりとリハビリ含めて準備をした上でレースに臨めたという。ただ、ダブルスティントで2時間弱を走ったことで、レース後はさすがに痛んだようだ。

「右足を使っていない期間があると足首や神経が衰えるので、そこはしっかりリハビリをしました。医療機関やトレーナーさん、周囲の人たちに支えてもらって、右足の感覚が遜色ないように準備ができました。事前にシミュレータやカートにも乗って、合わせ込みができました」

「今ちょっと痛いですけどね。チームもあんまり労ってくれなくて、ダブルスティント行かされて、こき使うなあと思いました（笑）」

そう苦笑する千代だが、真剣な表情に切り替わった。

「でも、みんなの期待に応えるのがプロだから」

「期待されなくなったら寂しいですから、怪我からの復帰戦でダブルスティント行かせてもらえて、怪我人ではなくいちドライバーとして扱ってくれたことも嬉しかったです」

「4週間で治すことは容易ではなかったですが、それでもプロとしてここに立たないと僕らの存在価値はないと思っていました。1戦欠場して迷惑をかけた分を返したかったので、その思いを今日の走りに全部注ぎました」

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