予選レポート

スーパーGT 第7戦：オートポリス

主役は今回もホンダ！ Moduloが2戦連続ポール。ランキング上位のAstemo、STANLEYも好位置確保｜スーパーGT第7戦予選レポート

スーパーGT第7戦オートポリスの予選は、64号車Modulo HRC PRELUDE-GTがポールポジションを獲得した。

戎井健一郎

編集: 2026/10/17 8:35

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

#64 Modulo HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

10月17日、オートポリスでスーパーGT第7戦の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは、GT500クラスが64号車Modulo HRC PRELUDE-GT（大草りき／イゴール・オオムラ・フラガ）、GT300クラスが61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）だった。

今シーズン最後のフルウエイト戦となる第7戦オートポリス。過酷な3時間レースに向けた予選は快晴の下で14時30分にスタートした。気温23℃で日差しは強いが、路面温度は29℃というコンディションであった。

GT500クラス

GT500クラスは、公式練習の最後に各車がアタックを行なう専有走行が赤旗で途中終了になってしまったため、勢力図が分かりづらい状況で予選を迎えた。その赤旗の原因となった16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTは、コースオフ、バリア接触によってマシンにダメージを負ったため修復を強いられ、カーボン地の黒いボンネットに換装してコースに出てきた。

まずはQ1。残り1分を切ったタイミングで19号車WedsSport BANDOH GR Supraの阪口晴南が1分33秒297というターゲットタイムを出し、しばらくはこのタイムが塗り替えられなかったが、2戦連続のポールを目指す64号車Modulo HRC PRELUDE-GTのイゴール・オオムラ・フラガが1分32秒550という驚速タイムでトップに立った。

このフラガのタイムがQ1の最速。2番手は同じくホンダ陣営の100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTで、50kgウエイト＋燃料流量1ランクダウンという規則上最大の車両ハンデを負う中で山本尚貴が好走を見せた。

今季初優勝が欲しい日産勢は、23号車MOTUL Niterra Zは高星明誠が辛くも10番手に滑り込み、骨折明けの千代勝正に繋いだ。一方、24号車リアライズコーポレーション Zは0.003秒、8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTは0.008秒高星のタイムに届かず、Q1でノックアウトされてしまった。

GT500のQ2は10分間で争われるが、各車残り7分を切るタイミングでようやくコースに。アウトラップ後にさらに2周ウォームアップを入れて、アタックに向かっていった。

まず最初に1分32秒台のタイムに入れたのは、19号車WedsSportの国本雄資だった。しかし、17号車Astemo HRC PRELUDE-GTの野村勇斗が1分32秒799でそれを上回ると、64号車Moduloの大草りきが1分32秒414でさらに最速を更新した。

これでNakajima Racingは2戦連続のポール獲得。決勝でも力強い走りでダンロップと共に今季初入賞をもぎ取りたいところだ。2番手でブリヂストン勢最上位はルーキー野村が駆るAstemo、3番手はヨコハマユーザーのWedsSportで、前戦SUGOと全く同じ予選トップ3となった。

ホンダ勢のポールポジションは4戦連続。特筆すべきはAstemoが2番手、STANLEYが4番手と、重いハンデを背負う車両が上位に来ていることだ。今回の結果次第では、4連覇を目指す36号車au TOM’S GR Supra（予選8番手）との差を一気に縮める可能性もある。

GT300クラス

#61 SUBARU BRZ R&D SPORT

写真: Masahide Kamio

2組に分かれて行なわれるGT300クラスのQ1。A組は公式練習でトップタイムだった61号車SUBARU BRZ R&D SPORTの井口卓人が1分44秒122をマークし、順当にトップ通過を果たした。僅差の2番手通過は、平良響が乗る30号車apr GR86 GTだった。

ランキングトップ10につける車両5台は全て同組9番手以内に食い込んでQ1突破。前戦SUGOでタイヤ無交換のギャンブルが成功して2位に入り、ポイントランキングを大きくリードする56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rは8番手で通過した。

続くB組は、目まぐるしくトップタイムが更新される怒涛のセッションとなった。56号車リアライズに次ぐランキング2番手につける777号車D'station Vantage GT3は、藤井誠暢が1分44秒860をマークして一時はトップにつけたが、その後はライバルのタイム更新でどんどんと順位を落としてしまい、同組10番手でまさかのノックアウトとなってしまった。

B組トップは、前戦で優勝して勢いに乗る60号車Syntium LMcorsa LC500 GT。最後の最後に高木真一が渾身のアタックを決めた96号車K-tunes RC F GT3が2番手に滑り込んだ。またD'station以外のランキング上位組はQ2に駒を進めた。

18台によって争われるQ2は、タイヤを早めに温めて早々にアタックに行くのがお馴染みとなっている61号車SUBARUが残り2分半というところで1分42秒677をマーク。その後も、SUBARUのタイムを上回るどころか、1分43秒を切る車両すら出てこなかった。

2号車HYPER WATER INGING GR86 GTの堤優威が1分43秒061を記録したが、ライバルの追撃はここまで。61号車SUBARUが今季2度目のポールポジションを獲得した。2番手はHYPER WATER、3番手は52号車Green Brave GR Supra GTで、ここ最近は苦戦が続いていた25号車HOPPY Schatz GR Supra GTが4番手に入った。

ポイントリーダーの56号車リアライズは木村偉織のドライブで11番手。給油リストリクターの影響で苦しい決勝になることが予想されるが、いかにダメージを最小限に抑えたレースができるかが鍵となる。

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ホンダのプレリュード4戦連続ポール！ Moduloは2戦連続のPP｜スーパーGT第7戦オートポリス：予選速報

More from

戎井健一郎





F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる



FIA F2



FIA F2 21 時間前



F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる





2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分



Other open wheel



Other open wheel 22 時間前



2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分





怪我でレース欠場の千代勝正＆阪口晴南、スーパーGTオートポリスで揃って復帰へ。骨折の千代は見立てに反しスピード回復



スーパーGT



スーパーGT 23 時間前



怪我でレース欠場の千代勝正＆阪口晴南、スーパーGTオートポリスで揃って復帰へ。骨折の千代は見立てに反しスピード回復

最新ニュース





主役は今回もホンダ！ Moduloが2戦連続ポール。ランキング上位のAstemo、STANLEYも好位置確保｜スーパーGT第7戦予選レポート



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



1 分前



主役は今回もホンダ！ Moduloが2戦連続ポール。ランキング上位のAstemo、STANLEYも好位置確保｜スーパーGT第7戦予選レポート





フェルスタッペン15番手、ロッシは最後尾……GTWCヨーロッパ最終戦の予選は”ふたりの王者”にとって苦しい結果に



Blancpain Endurance



GTWE Blancpain Endurance 1 時間前



フェルスタッペン15番手、ロッシは最後尾……GTWCヨーロッパ最終戦の予選は”ふたりの王者”にとって苦しい結果に





ホンダのプレリュード4戦連続ポール！ Moduloは2戦連続のPP｜スーパーGT第7戦オートポリス：予選速報



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



1 時間前



ホンダのプレリュード4戦連続ポール！ Moduloは2戦連続のPP｜スーパーGT第7戦オートポリス：予選速報





【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？



F1



F1 F1



シンガポールGP



5 時間前



【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録